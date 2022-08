«Teu desde o primeiro momento em que te vi e para sempre!». John Travolta e outros artistas reagem à morte de Olivia Newton-John

Entornointeligente.com /

A actriz australiana Olivia Newton John , a Sandy do musical Grease – Brilhantina (1978), morreu na segunda-feira aos 73 anos, depois de muito ter lutado contra um cancro da mama que começou por lhe ser diagnosticado ainda nos anos 1990.

Foi o seu actual marido, o empresário John Easterling, com quem era casada há 14 anos, quem deu a notícia através das redes sociais, fazendo saber que a também cantora – levou Physical ao festival da Eurovisão – morreu «rodeada de família e amigos» no rancho de ambos, no sul da Califórnia.

John Travolta, o Danny Zuko de Grease , foi dos primeiros a reagir ao desaparecimento da actriz com quem partilhou o grande ecrã neste musical que se transformou, desde logo, numa referência do género. «Minha querida Olivia, tornaste a vida de todos nós muito melhor», escreveu Travolta na sua conta no Instagram, num post em que a actriz australiana aparece ainda muito jovem, de camisa de ganga, e sem o icónico cabelo encaracolado de Grease . «O teu impacto foi incrível. Amo-te tanto. Vemo-nos no fim da estrada e voltaremos a estar outra vez juntos. Teu desde o primeiro momento em que te vi e para sempre! O teu Danny, o teu John!».

George Takei, um dos homens sentados na «ponte» de comando da nave de Star Trek , optou pelo Twiter para lhe prestar homenagem e para desejar que Newton John «descanse em música e alegria».

Não faltaram figuras do meio artístico a assumir que a actriz australiana fora a sua primeira paixão do cinema, como o realizador James Gunn e o actor Daniel Dae Kim, que reconhecemos de séries como Lost e Hawai: Força Especial . O humorista português Nuno Markl também se despediu de Olivia Newton John recordando tê-la vista em 1978 em Grease , o primeiro filme a que assistiu numa sala de cinema, a do Tivoli, em que os actores eram pessoas e não figuras animadas dos clássicos da Disney.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por John Travolta (@johntravolta)

«Mas [Olivia Newton John] é também Xanadu – um dos meus flops bizarros favoritos da História, onde tem a ajuda dos incríveis Electric Light Orchestra -, é também Physical , canção omnipresente na minha infância; é também A little more love , uma das minhas fusões favoritas de pop e pathos do início dos anos 80», continua Markl, lembrando a sua luta corajosa contra a doença e terminando com uma frase deliciosa que provavelmente lhe traz outras memórias do Tivoli: «Era uma Cinderela e era rock’n’roll.»

Cantora e actriz como Newton John, a norte-americana Dionne Warwick despediu-se assim da amiga: «Outra voz angelical foi adicionada ao coro celestial. Não só Olivia era uma amiga querida, mas uma das melhores pessoas com quem tive o prazer de gravar e de actuar em palco. Certamente sentirei falta dela. Ela descansa agora nos braços do pai que está no céu.»

A actriz Stockard Channing – que interpretou Rizzo em Grease – definiu Newton John como «a essência do Verão»: «O seu sol, o seu calor e a sua graça são o que sempre me vem à mente quando penso nela. Vou sentir muito a sua falta.»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nuno Markl (@nunomarkl)

O cantor Rod Stewart , que garante haver nela «uma certa sofisticação australiana», chamou-lhe «a dama perfeita», reconhecendo que as suas calças de spandex no final de Grease foram a inspiração para a sua fase Da ya think I'm sexy .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com