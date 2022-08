Test de resistencia del Samsung Galaxy Z Fold4: aprueba con buena nota

Entornointeligente.com /

Una de las grandes dudas que se tiene de los smartphones plegables, independientemente del fabricante que lo pone en el mercado, es la resistencia que ofrecen al incluir un panel que se puede doblar (y también, unas bisagras que son esenciales para el uso). Pues bien, si deseas conocer lo que es capaz de hacer en este apartado el Samsung Galaxy Z Fold4 , hay un vídeo que te lo deja bastante claro.

Una de las cosas que ha sido muy sorprendente tiene que ver con el aguante de las bisagras de las que hablamos antes. Estas, además de no resentirse por la repetida apertura de la pantalla (lo que ya son excelentes noticias), han sido puestas a prueba para conocer cómo de efectivas son en el día a día. Y, la verdad, es que ha sacado una excelente nota aquí.

El motivo es que al cubrir el Samsung Galaxy Z Fold4 con grava, esta quedó metida en el lugar del pliegue y giro de las bisagras. Y, para sorpresa de muchos, al realizar el movimiento necesario para utilizar el smartphone, este elemento no pasó dificultad alguna en su funcionamiento e, incluso, fue capaz de eliminar los restos. Buenas noticias.

Un buen aguante ante la torsión Esto es algo importante, debido a que, si no se ofrece una adecuada resistencia, se puede tener problemas de fiabilidad al guardar el terminal en lugares que no son muy holgados (y nadie olvida los fallos en esta prueba que algunos iPhone sufrieron en su momento). El caso es que resulta bastante difícil doblar el Samsung Galaxy Z Fold4 cuando está cerrado. Incluso, al tener abierto el panel plegable, no resulta nada sencillo forzar las bisagras y el cuerpo del terminal.

Por lo tanto, se puede estar más que tranquilo respecto a si aguantará el dispositivo si se cae el bolso donde se lleva o si te sientas por error cuando llevas el smartphone en el bolsillo trasero del pantalón.

La pantalla del Samsung Galaxy Z Fold4, ¿aguanta bien? Hay que decir que unas de las novedades que tiene este dispositivo respecto a la generación anterior -siempre hablando de la resistencia del panel externo- es la inclusión de protección Gorilla Glass Victus Plus. Esto permite que los arañazos de nivel seis en la escala de Moh (que mide la dureza) se aguantan bien, por lo que hay que llegar hasta el siete para hacer que sufra la pantalla del Samsung. Esto iguala a la generación anterior, superando un poco lo obtenido en los golpes directos.

La pantalla interna es mucho más delicada, y esto es lógico, ya que hablamos de un elemento que se dobla y, por lo tanto, no puede incluir la misma protección. En este caso hablamos de aguantar nivel dos en la escala antes mencionada. Esto quiere decir que si te excedes con las uñas puede dejar alguna muesca. En consecuencia, aquí no existe un gran avance en el Samsung Galaxy Z Fold4 respecto a la generación anterior. Pero, lo cierto, es que cumple.

En definitiva, se han dado pasos interesantes por positivos en la resistencia de este plegable allí donde es posible. Y, si lo cuidas de forma normal, no deberías tener problema alguno para disfrutarlo al máximo durante mucho tiempo.

