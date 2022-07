Terrenos abandonados en Valera expone diferencias entre Gerardo Márquez y Angie Quintana

Entornointeligente.com /

La eterna guerra continúa entre la Gobernación de Trujillo y la Alcaldía de Valera. La disputa por los terrenos en presunta condición de abandono y ociosidad exteriorizó las diferencias que mantiene Gerardo Márquez con Angie Quintana en el manejo de la gestión gubernamental en Valera.

En su acostumbrado programa radial de los viernes, Gerardo Márquez señaló que el embellecimiento de la ciudad, de acuerdo con la legislación venezolana, es responsabilidad de la Alcaldía, esto en referencia a los que ha calificado como «botaderos de basura» improvisados en terrenos baldíos de la municipalidad valerana.

«Donde el alcalde no cumpla con eso, uno tiene que actuar, sobre todo Valera , la ciudad donde yo nací», criticó el mandatario regional.

Márquez criticó que – a su juicio – haya medios de comunicación y dirigentes políticos «escuálidos» pretendiendo imponer un matriz de opinión, en la que lo acusan de querer expropiar todo.

«Ese discurso es desde hace ya 20 años, y no les ha funcionado, no les pegó (…) No es verdad que vamos a expropiar todos los terrenos, pero sí es verdad que voy a poner orden en los terrenos. El que no limpie sus terrenos, el que no cumpla con la normativa, la ordenanza, con los vecinos y la ciudad, le daremos algún uso de utilidad pública a ese terreno».

Misma pelea, distintos protagonistas No es la primera vez que un gobernador de Trujillo expone su inconformidad con la gestión de un alcalde valerano, aún cuando en la mayoría de las veces pertenecen al mismo partido de gobierno . Vale la pena recordar los «cortocircuitos» en la relación política entre el entonces gobernador Gílmer Viloria y Alí Quintero; los llamados «cabezazos» entre Hugo Cabezas y Temístocles Cabezas. Una disputa más comprensible ※ por pertenecer a organizaciones partidistas distintas ※ fue la relación entre Rangel Silva y el fallecido ex alcalde José Karkom. La llegada de Iroschima Vásquez no fue la excepción, esta acusaba a Rangel Silva de ni siquiera «atenderle el teléfono».

Ahora la lamentable historia de peleas entre la Gobernación y la Alcaldía de Valera se prolonga, esta vez tiene como protagonistas a Márquez y Quintana, tomando en cuenta que no es la primera vez que el actual Gobernador expone en público críticas puntuales a la gestión de Quintana. Algunos se han atrevido a decir que la razón histórica de todas estas disputas responde a que todo inquilino del Palacio de los Duendes teme a que el alcalde valerano de turno le «serruche» el puesto en el proceso electoral más cercano.

Sobre terrenos del Viaducto de La Beatriz EL gobernador Gerardo Márquez también hizo mención a las obras que se adelantaban en terrenos adyacentes al Viaducto «José Antonio Páez» que da acceso a la Urbanización La Beatriz del municipio Valera.

Afirmó que desconoce en qué momento esos espacios pasaron de ser propiedad del Estado a ser privados. Mantuvo su posición de paralizar dichas obras hasta tanto no se revisen la documentación . Sin embargo, acotó que defenderá la seguridad estructural del Viaducto frente a cualquier obra de iniciativa privada.

