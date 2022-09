Terremoto que abalou o México provocou duas mortes

Entornointeligente.com /

As autoridades anunciaram esta terça-feira duas mortes na magnitude do terramoto de 7,7 que abalou grande parte do México na segunda-feira, o que fez lembrar os terramotos de 1985 e 2017 que deixaram milhares de vítimas.

Em Manzanillo, no estado de Colima, «uma mulher ficou gravemente ferida porque lhe caiu um muro e morreu», disse Laura Velázquez, chefe da Defesa Civil Federal durante a conferência de imprensa presidencial da manhã.

Imagens do momento em que um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o oeste do México esta tarde.

– Mundo News (@Mundo__News) September 19, 2022

Subscrever Na segunda-feira à tarde foi confirmado que um homem morreu quando uma estrutura comercial entrou em colapso, também em Manzanillo. Entretanto, nove pessoas foram feridas em Colima, localizada a menos de 200 quilómetros de Coalcomán, estado de Michoacán, onde o terramoto registado às 13:05 horas locais (19:05 horas em Lisboa) teve o seu epicentro.

«Tivemos sorte porque foi um sismo de intensidade considerável. A perda de vidas humanas é lamentável (…), mas não foi muito grave» , disse o presidente Andrés Manuel López Obrador.

Colima é o estado mais afetado, com mais de 150 casas e várias instalações com vários danos. De acordo com as autoridades, foram registados 692 sismos secundários a partir da manhã de terça-feira, sendo o mais forte uma magnitude de 5,8.

«Coincidência» «É uma terrível coincidência! Porquê hoje novamente? Passei por isto há cinco anos e em 1985» , disse Laura Reséndiz, 73 anos, tremendo numa entrevista com a AFP no exterior do edifício onde vive na Colónia Roma, uma das mais vulneráveis da capital, porque fica em terreno lamacento.

O sismo ativou o alerta sísmico, que soa um minuto antes de o fenómeno ocorrer, causando cenas de pânico em vários setores da capital, que tem uma população de 9,2 milhões de habitantes.

«Alguns setores da cidade sofreram cortes de energia, que afetaram uma linha de metro», disse a presidente da câmara Claudia Sheinbaum numa conferência de imprensa.

PODEROSO TERREMOTO NO MÉXICO. Um terremoto de magnitude 7,4 ocorreu no oeste do estado de Michoacán. A fonte estava a uma profundidade de 25 km. O epicentro foi localizado a 103 km da cidade de Colima.

– Victão Patriota (@VitaoPatriota) September 20, 2022

Entretanto, as autoridades do estado de Michoacán não relataram quaisquer baixas, enquanto os residentes relataram danos materiais menores em casas e num hospital rural.

O alerta sísmico soou menos de uma hora depois de milhões de pessoas terem participado num exercício nacional, realizado todos os 19 de setembro para promover ações de prevenção.

Este é o terceiro sismo registado a 19 de Setembro na história do México, depois do de 1985, que teve uma magnitude de 8,1 e deixou mais de 10.000 mortos, a grande maioria na capital. Na mesma data, em 2017, outro terramoto de 7,1 magnitude afetou o centro do país, deixando 369 mortos.

O terramoto desta segunda-feira ocorreu com apenas nove minutos de diferença em relação ao de 2017.

«A ocorrência de três terramotos de magnitude superior a 7 em 19 de setembro é uma coincidência. Não há nenhuma razão científica para explicar» , observou o Serviço Nacional de Sismologia.

«Penso que se pode, sim, estudar qual é a possível origem do que se chama o aniversário de um terramoto (…), mas neste momento não podemos dizer nada conclusivo», acrescentou Luis Quintanar, secretário académico do Instituto de Geofísica da Universidade Nacional Autónoma do México.

Embora os residentes da capital aceitem geralmente a explicação científica, a perplexidade leva outras pessoas a fazer todo o tipo de conjeturas.

«É demasiada coincidência! Não excluo que possa ser um sinal divino» , disse Federico García, 57 anos, à AFP, no meio do som das ambulâncias.

Os utilizadores da rede social registaram quedas de paredes e vidros partidos em edifícios da cidade, que com a sua área metropolitana totalizam 22 milhões de habitantes.

Grande parte da capital mexicana está localizada no topo de um antigo lago, pelo que o seu subsolo é lamacento e as correntes telúricas são mais intensas do que em solo firme.

O terramoto de 2017 foi de menor magnitude do que o desta segunda-feira, mas o epicentro foi um a 100 milhas da capital, enquanto este último estava a cerca de 600 milhas de distância.

O México regista uma elevada atividade sísmica porque se situa no Círculo de Fogo do Pacífico, que liga a América à Ásia e onde ocorre a maior parte dos sismos do mundo.

