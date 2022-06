Terremoto en Afganistán deja más de 1.000 muertos

Entornointeligente.com /

Al menos 1.000 personas han muerto a causa de un terremoto de magnitud 6,1 en el este de Afganistán, según funcionarios talibanes, y se espera que el número de muertos aumente a medida que la información llegue desde las aldeas remotas.

Otras 1.500 personas habrían resultado heridas por el terremoto.

Mientras se envían equipos a las zonas afectadas por el terremoto, las autoridades afganas han pedido a las agencias humanitarias que ayuden en las tareas de rescate.

Un portavoz de los talibanes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán dijo que la ayuda internacional sería bienvenida.

El vecino Pakistán ha dicho que está trabajando para ampliar la asistencia.

La mayoría de las muertes confirmadas se produjeron en la provincia de Paktika, donde murieron 100 personas y 610 resultaron heridas, según el jefe de la autoridad de gestión de desastres de la administración talibán.

También se registraron muertes en las provincias orientales de Nangarhar y Khost, añadió.

Las autoridades están buscando más víctimas.

El terremoto se sintió a unos 500 kilómetros de distancia por unos 119 millones de personas en Pakistán, Afganistán e India, dijo el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC) en un tweet.

Operaciones de rescate en marcha

Testigos presenciales dijeron a la ABC que el terremoto se produjo a última hora de la noche, cuando la gente estaba durmiendo en el país devastado por la guerra.

Ruh Ullah, un sastre de la provincia de Paktika que vive en Kabul, dijo que estaba traumatizado por el terremoto.

«Desde que me enteré de la devastación en mi país, estoy llorando, las conexiones de los teléfonos móviles no funcionan correctamente y nadie me dice si mis familiares están vivos o no», dijo.

Su distrito natal, Barmal, fue una de las zonas más afectadas del sureste de Afganistán.

Firdaus Khan, residente en Sharana, la capital de la provincia de Paktika, dijo a la ABC que el único hospital público de la provincia, de casi un millón de habitantes, se había visto desbordado por las víctimas del terremoto.

«La mayoría de las víctimas son mujeres y niños, porque la calamidad les ha pillado dormidos… hay una escasez absoluta de recursos, de médicos y de todo lo necesario», dijo.

«La gente no sabe qué hacer».

La agencia de noticias estatal Bakhtar dijo que se habían puesto en marcha operaciones de rescate para minimizar las probables nuevas muertes y pérdidas de bienes.

Las autoridades talibanes, que no han recibido ningún reconocimiento internacional desde que tomaron el poder en Kabul en agosto de 2021, informaron de pérdidas en toda la región del sureste, que comprende las provincias de Paktika, Paktia, Logar, Khost y Logar.

En respuesta a la toma del poder por parte de los talibanes, muchos gobiernos han impuesto sanciones al sector bancario de Afganistán y han recortado miles de millones de dólares de ayuda al desarrollo.

Sin embargo, la ayuda humanitaria ha continuado y las agencias internacionales, incluidas las Naciones Unidas, operan en el país.

Grandes zonas del sur de Asia son sísmicamente activas porque una placa tectónica conocida como la placa india está empujando hacia el norte a la placa euroasiática.

En 2015, un terremoto sacudió el remoto noreste afgano, matando a varios cientos de personas en Afganistán y en el cercano norte de Pakistán.

