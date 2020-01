Terremoto de magnitude 7,7 atinge o Mar do Caribe

Entornointeligente.com /

Um terremoto atingiu, na tarde desta terça-feira, uma região do Mar do Caribe entre Cuba e Jamaica. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto foi de magnitude 7,7 – o maior já registrado chegou a 9,5 na escala Richter. A estimativa é que foco do tremor esteja a uma profundidade de 10 quilômetros.

O fenômeno ocorreu às 14h10 (16h10 no horário de Brasília). Ainda não há relatos sobre vítimas ou prejuízos causados pelo terremoto. Pelas redes sociais, começam a circular imagens de crateras que se abriram na Jamaica.

A imprensa dos Estados Unidos também relata que o tremor foi tão forte que foi sentido em Miami,a cerca de 500 quilômetros de Cuba, mas na costa oposta ao foco do tremor.

*Com informações da NHK, televisão pública do Japão.

Edição: Nádia Franco

