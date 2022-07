Terminal Intermodal de Campanhã abre a meio-gás mas a querer ganhar terreno ao Campo 24 de Agosto

Entornointeligente.com /

Em dia de inauguração do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), Arlindo Sousa, de 78 anos, fez o que já faz quase diariamente desde que a obra começou em 2019: esta quarta-feira saiu de casa, ali perto, e foi espreitar o novo edifício que ali nasceu , mas desta vez, para o ver já com autocarros a chegar de alguns concelhos vizinhos, de vários pontos do país ou do estrangeiro. Bem queria, mas não chegou a tempo de ver a cerimónia do cortar de fitas conduzida por Rui Moreira. Essa foi de manhã e só lá chegou já de tarde. Não viu o presidente da câmara, nem viu viaturas nos cais de embarque e desembarque da infra-estrutura que, segundo a Câmara do Porto, estaria a funcionar a partir das 14h.

Apesar de haver hora de abertura marcada, de tarde, ainda com algumas pequenas obras a finalizarem, só os serviços de apoio ao terminal é que estavam a funcionar. No piso superior do edifício que agora faz a ligação da cota superior, onde está a estação ferroviária, com a cota inferior, na Rua de Bonjóia, o comércio já está aberto e o balcão de informações e a bilheteira já estão prontos a receber utentes. Só que, nos dois últimos balcões, a quem procura informações é respondido que camionetas a sair do terminal só na quinta-feira.

De manhã, na cerimónia de inauguração, Rui Moreira recordou que esta empreitada tinha sido anunciada por Rui Rio há 19 anos, numa visita à freguesia feita com Pedro Santana Lopes, na altura primeiro-ministro. Quase duas décadas depois, a obra está feita, mas nos próximos tempos ainda a funcionar a meio gás. Dos concelhos vizinhos ainda chegarão à cidade muitas viaturas que não vão terminar viagem ali . O TIC vai acolher as linhas intermunicipais provenientes de São João da Madeira (CCT), de Gondomar (Alto de Barreiros, Gramido, Medas, Souto), de Paredes (Sarada) e de Penafiel (Sebolido). O resto dos serviços serão de percurso médio e longo percurso com destino para todo o país e para o estrangeiro. O autarca adianta ser vontade da câmara poder transferir alguns serviços do Terminal Rodoviário do Campo 24 de Agosto.

Para o interface da Casa da Música seguirão as linhas da Maia (Aeroporto), Matosinhos (Cabanelas e Lionesa), Santa Maria da Feira (Nogueira da Regedoura) e Vila Nova de Gaia (Afurada e Madalena). O do Estádio do Dragão recebe as linhas de Gondomar (Baguim, Seixo e Souto), Valongo (Ermesinde) e Paredes (CESPU). O Viso fica com a da Maia (Aeroporto). Já para o pólo intermodal da Asprela seguem as linhas intermunicipais de Gondomar (Forno, Hospital Fernando Pessoa e Souto), da Maia (centro e Vila da Luz), da Trofa (Coronado), de Matosinhos (Mar Shopping e Marginal Leça), Paços de Ferreira (Modelos), Paredes (centro, Lordelo), Penafiel (centro, Chãos de Baixo), Lousada (centro), Santo Tirso (ER e ERF), Famalicão (CCT), Valongo (Sobrado) e Póvoa de Varzim (CCT).

Rui Moreira, num acto simbólico, chegou ao terminal numa viatura da STCP, que, em dias normais, não vai entrar no interior do terminal. O acesso às paragens exteriores do transporte público rodoviário que opera na cidade será feito via túnel, em fase de acabamentos, mas que já pode ser usado pelos utentes da infra-estrutura também para chegar ao metro e ao comboio – nos dois últimos casos sempre em área coberta. Outro meio de locomoção para lá chegar terá escolhido Luísa Salgueiro, que já apanhou a visita a meio. Questionado pelos jornalistas, Moreira voltou a sublinhar não querer voltar ao organismo presidido pela também presidente da Câmara de Matosinhos.

De tarde, alguns curiosos deslocaram-se ao edifício de 19 mil metros quadrados de betão, assinado pelo arquitecto Nuno Brandão Costa. Arlindo Sousa, há «mais de 50 anos» residente em Campanhã, foi um deles. Depois de acompanhar a obra orçada em 13 milhões de euros ao longo de quase três anos, quis ver o edifício por dentro. A área exterior, onde está a nascer uma área verde de 30 mil metros quadrados, já a conhecia. Ficou agora a conhecer também o parque de estacionamento para carros com 230 lugares, a zona preparada para receber 100 bicicletas e a zona de embarque e desembarque de passageiros com oito cais com capacidade para receber 120 mil utentes por dia – o correspondente a mil serviços diários.

Gostou do que viu. Mas tem pena que para dar lugar à infra-estrutura tenha saído do mesmo terreno o estádio do clube do qual é sócio há «quase 50 anos – o Desportivo de Portugal, fundado em Campanhã em 1925, que agora joga em casa emprestada. «Foi prometido que ia ser construído estádio novo aqui perto. Espero que assim aconteça». Fica a faltar que o campo de jogos volte para a freguesia, algo que acredita poder acontecer a «médio prazo», e ver as camionetas começarem a entrar no novo terminal.

