Terminó incrustado en barrera de contención

Entornointeligente.com /

taxista murió la mañana del domingo en el corredor norte.. Testigos Dicen que iba a exceso de velocidad

Un taxista murió la madrugada del domingo al perder el control de su vehículo y quedar incrustado en la barrera de contención en el Corredor Norte, próximo a la garita de cobro.

La víctima, un joven de unos 20 a 25 años, según un testigo se desplazaba a gran velocidad en la carretera cuando ocurrió el desenlace fatal.

‘Antes del puente de Cerro Patacón me pasó. Yo iba manejando con calma porque llevaba unos alimentos que había comprado y el taxi me pasó a balazos y más adelante me encuentro con que había quedado incrustado en la barrera de contención’, narró el testigo.

La fuente contó que el conductor terminó fuera del vehículo, que posteriormente se incendió.

‘Era un muchacho y quedó totalmente destrozado’, dijo el testigo en medio de shock.

Al lugar se presentaron autoridades de la policía del tránsito para iniciar las pesquisas y determinar las verdaderas causas del accidente.

También acudió personal del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver.

HORA 8:15 a.m.

del domingo se presentó el accidente fatal en el Corredor Norte

CIFRA

231

personas han perdido la vida en accidente de tránsito en lo que va de 2019

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com