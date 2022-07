Terminó hospitalizado tras beber agua de río «sagrado»

Entornointeligente.com /

Bhagwant Mann, el jefe de gobierno del estado de Punjab de la República de India ha sido hospitalizado dos días después de tomar el agua para las cámaras en un río «sagrado».

El funcionario visitó el pueblo de Lodhi el domingo para celebrar el aniversario de un reservorio llamado Kali Bien. En un intento por demostrar que el agua del reservorio, considerada sagrada, estaba totalmente limpia, tomó un vaso.

El hecho fue grabado en video y fotografiado por periodistas como parte de un evento público. El video del jefe de gobierno tomando el agua fue publicado por el mismo gobierno.

Hospitalizado El martes, Bhagwant Mann fue internado en un hospital de Nueva Dheli. The Indian Express reporta que el funcionario era aquejado por un «dolor de estómago insportable». Según indica el medio, Mann fue llevado vía aérea al hospital de la capital.

Un estudio de The Lancet con datos de 2019 indica que 1 de cada 6 personas en el mundo murieron debido a ingerir agua contaminada.

