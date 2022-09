¿Terminó con Karlis?- Gustavo Elis celebra el final de una relación en «Burda de feliz» (+Vídeo)

Entornointeligente.com /

El cantante venezolano, Gustavo Elis estrenó la noche del martes 1° de septiembre el videoclip del tema «Burda de feliz» , en el que cuenta con la colaboración del dúo Blackie & Lois. El clip, que en 12 horas ha acumulado más de cien mil visualizaciones, estuvo a cargo del director y comunicador social Díaz-Merry. El video comienza con un ritmo lento y un Gustavo Elis en la oscuridad, mientras canta sobre el final de una relación.

«No le echemos la culpa al tiempo, que al final ya lo perdí. La verdad es que yo no te odio, odio en lo que me convertí, porque el odio es un sentimiento y no siento nada por ti» , canta el artista en el inicio del audiovisual, dejando ver que podría haber algo mal en su relación con Karlis Romero.

A pesar de esto, un cambio de ritmo marca otro tono en la historia y en el video. De la sombría toma con la que inicia, Gustavo Elis pasa a desenvolverse en una gran fiesta. Colores como el azul, el verde y el violeta dan paso a una fotografía más calidad en la que se destaca la diversión y la felicidad del grupo de chicas y chicos que festejan de diversas maneras.

«Adiós, me siento burda ‘e feliz diciéndote adiós. Que me quitara lo malo le pedí a Dios. Y del medio a ti te quitó. Me curó así de rápido. La mejor decisión que tomé fue decirte… adiós…», canta el artista de 33 años de edad, momento en el que también da paso a sus invitados musicales.

