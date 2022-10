Tercera jornada de la Champions League: previa y horarios del Barcelona, Real Madrid y más

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — La fase de grupos de la Champions League 2022/2023 continúa su camino este martes y miércoles con 16 partidos de la jornada 3.

Cuando termine esta fecha, habrá concluido la mitad de la fase de grupos. Cabe recordar que esta Champions League se está jugando de forma más rápida debido al Mundial de Qatar 2022, que comenzará el próximo 20 de noviembre . ( La fase de grupos de la Champions culmina el 2 de noviembre , apenas dos semanas antes de la copa del mundo).

Para los partidos de la jornada 3, tendremos encuentros de gran calibre como el Inter de Milan vs. Barcelona o el Chelsea vs. Milan.

Chelsea despide a Tuchel tras derrota en Champions League Napoli, Brujas, Bayern Munich, Sporting de Lisboa, Real Madrid, Manchester City, PSG y Benfica son los clubes que han ganado sus dos primeros partidos de grupos y tratarán de sumar una tercera victoria.

Los partidos de la jornada 3 de fase de grupos de la Champions League Martes 4 de octubre Bayern Munich vs. Viktoria Plzeň – Grupo C – 12:45 pm ET Olympique de Marsella vs. Sporting de Lisboa – Grupo D – 12:45 pm ET Liverpool vs. Rangers – Grupo A – 3:00 pm ET Ajax vs. Napoli – Grupo A – 3:00 pm ET Porto vs. Bayern Leverkusen – Grupo B – 3:00 pm ET Brujas vs. Atlético de Madrid – Grupo B – 3:00 pm ET Inter de Milan vs. Barcelona – Grupo C – 3:00 pm ET Eintracht Frankfurt vs. Tottenham – Grupo D – 3:00 pm ET Miércoles 5 de octubre Salzburg vs. Dinamo Zagreb – Grupo E – 12:45 pm ET Leipzig vs. Celtic – Grupo F – 12:45 pm ET Chelsea vs. Milan – Grupo E – 3:00 pm ET Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk – Grupo F – 3:00 pm ET Manchester City vs. Copenhague – Grupo G – 3:00 pm ET Sevilla vs. Borussia Dortmund – Grupo G – 3:00 pm ET Juventus vs. Maccabi Haifa – Grupo H – 3:00 pm ET Benfica vs. PSG – Grupo H – 3:00 pm ET ¿Cuándo se juega el resto de la fase de grupos? Jornada 4 de Champions League: 11 y 12 de octubre Jornada 5: 25 y 26 de octubre Jornada 6: 1 y 2 de noviembre Las fases de eliminación directa de la Champions League Todas las fases de eliminación directa se jugarán en 2023. Estas son las fechas:

publicidad Octavos de final : los partidos de ida se juegan el 14, 15, 21 y 22 de febrero; los de vuelta, el 7, 8, 14 y 15 de marzo. Cuartos de final : las idas son el 11 y 12 de abril, mientras que las vueltas se juegan el 18 y 19 de abril. Semifinales : los encuentros de ida se juegan el 9 y 10 de mayo, y los de vuelta son el 16 y 17 de mayo. Final : 10 de junio en en el Atatürk Olympic Stadium de Estambul. Champions League Fútbol

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com