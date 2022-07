Terapia grupal, una aliada en rehabilitación

Entornointeligente.com /

Un tema que genera gran interés en el área de adultos de la fonoaudiología, principalmente entre los usuarios secuelados de daño cerebral adquirido con alteraciones lingüísticas, es el de las ventajas y desventajas de las terapias grupales.

El objetivo de la terapia del habla y del lenguaje es conseguir la máxima recuperación posible de las capacidades lingüísticas y comunicativas, el cual corresponde a uno de los roles del profesional fonoaudiólogo, como se indica en las actas del XXV Congreso de Logopedia, Foniatría y Audiología.

De este modo, se debe aumentar y mejorar la participación social con su entorno aproximándonos lo más posible a su situación personal anterior. Para poder lograr este objetivo se pueden utilizar tratamientos con dos tipos de enfoques muy diferentes, uno lingüístico-cognitivo centrado en la restauración de los procesos lingüísticos, o uno comunicativo-funcional el cual se orienta en la compensación del déficit haciendo uso de todos los canales de comunicación (Cubero, 2018).

Algunos investigadores encuentran resultados positivos durante las intervenciones grupales basadas en el juego, como la CIAT (Constraint-Induced Aphasia Therapy) y Regia (Rehabilitación Grupal Intensiva de la Afasia) utilizadas en la rehabilitación de las afasias, señalando que es una forma de complementar la terapia individual por la combinación de la motivación del juego y el aspecto social.

Además, se podría trabajar el lenguaje aportando a la consolidación del aprendizaje, disfrutando de un entorno seguro y de apoyo mutuo, dándose un ambiente menos intimidante y más motivador que sólo con el profesional.

Por otro lado, se ha encontrado que al finalizar la terapia de lenguaje individual, los progresos que habían obtenido volvían a menguar, debido a la falta de estimulación al acabar la terapia, ya que no continuaban trabajando las habilidades lingüísticas durante su vida diaria, lo cual podría verse beneficiado al participar de actividades grupales, reduciendo el aislamiento social, fomentando nuevas relaciones interpersonales y compartiendo sus sentimientos de comprensión y aceptación por presentar el mismo problema.

Para garantizar la eficacia de este tipo de terapia, algunos autores plantean que es necesario formar grupos de usuarios homogéneos, ya que proporciona que los participantes del mismo grado de severidad y nivel lingüístico mantengan la motivación alta en las tareas y compartan las experiencias entre ellos.

Sin embargo, otros refieren que se ha observado que, al formar grupos con características del lenguaje heterogénea, permite que se beneficien de las capacidades lingüísticas de los demás. Por lo tanto, está bajo el criterio del profesional formar los grupos de manera homogénea o heterogénea.

No obstante, la terapia grupal no es conveniente para cualquier tipo de dificultad ya que no todos los usuarios se ven beneficiados, pudiendo sentirse inhibidos o incómodos. Asimismo, casos en los que el nivel atencional no sea el adecuado podrían verse afectados al incrementarse ese déficit, llegando incluso a entorpecer el funcionamiento del grupo.

Si pensamos en distintos tipos de trastornos, la mayor parte de las dificultades (trastornos del habla, escritura, lectura, atención, deglución, etc.), obtendrán más beneficios de la terapia individual. En cambio, si lo que queremos es fomentar la interacción comunicativa, las habilidades sociales y la generalización en el lenguaje espontáneo de ciertos objetivos concretos, sin duda la terapia grupal puede conseguir que los usuarios puedan integrar los objetivos y ponerlos en práctica en su vida diaria.

Como se puede concluir, la terapia grupal es un tipo de tratamiento atractivo e innovador ya que origina motivación e interés en los pacientes. Se pueden conseguir resultados beneficiosos en el tratamiento del lenguaje, y asimismo emplear una alternativa de las terapias tradicionales.

Por lo tanto, el desarrollo de esta intervención puede inducir a efectos positivos en las habilidades lingüísticas y comunicativas de los participantes.

