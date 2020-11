Diefstal als wraak om ontslag

– Het voorarrest van verdachten Joël M., Wylzo S. en Donovan L. die voor diefstal terechtstaan is dinsdag met dertig dagen verlengd door rechter Duncan Nanhoe, omdat het om een ernstig feit gaat. Hij heeft hiermee het verzoek van de advocaten Therèse Roos, Maureen Nibte en Harold Belfor om voorlopige invrijheidstelling afgewezen

– Het voorarrest van verdachten Joël M., Wylzo S. en Donovan L. die voor diefstal terechtstaan is dinsdag met dertig dagen verlengd door rechter Duncan Nanhoe, omdat het om een ernstig feit gaat. Hij heeft hiermee het verzoek van de advocaten Therèse Roos, Maureen Nibte en Harold Belfor om voorlopige invrijheidstelling afgewezen.

De rechter wil op 8 december een getuige horen die bezwarende verklaringen heeft afgelegd tegen de verdachten. Het drietal zit sinds 19 mei vast voor diefstal van twee generatoren. Wylzo S. en Donovan L. ontkennen betrokkenheid. De derde verdachte, Joël M., heeft vanaf zijn aanhouding toegegeven dat hij twee lichtmotoren heeft weggenomen en heeft dit dinsdag opnieuw bevestigd. Als reden geeft hij op boosheid omdat hij is ontslagen ten gunste van goedkope arbeidskrachten en dat hij het de baas betaald wilde zetten.

Hij vroeg zijn buurman Donovan L. hem te helpen, maar vertelde niet dat ze lichtmotoren zouden gaan stelen. Het aanvankelijke plan was om sinaasappels en ananas te gaan oogsten op het landbouwterrein van de baas. Omdat de buurman hongerig was en geen geld had stemde hij in. Joël M.: “Ik was ook niet van plan om de machines te stelen. Maar toen we daar waren kwam het in me op om de generatoren te stelen”, verklaarde de verdachte tegenover officier van justitie Rayshree Koendan.

Nibte, die Donovan L. bijstaat, merkte op dat hij onder valse voorwendselen is meegegaan. Hij zou volgens haar ook niet kunnen weigeren omdat ze op een afgelegen plek waren en hij afhankelijk was van het vervoer van Joël M. De machines zijn voor SRD 5.000 verkocht en daarvan kreeg Donovan L. SRD 750. Wylzo S., die als taxichauffeur de rit vanuit Commewijne heeft gereden, benadrukte dat ook hij niets te maken heeft met de diefstal. ” Mi na gewoon den man aksi mi fu rij wan rit. Mi no ben sabi taki na fufuru sani “, verklaarde hij op de zitting.

