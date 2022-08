Terça na TV: heróis pacifistas, capitães fascistas e Uma Miúda com Potencial

Entornointeligente.com /

CINEMA O Herói de Hacksaw Ridge

AXN Movies, 5h35

Mesmo sendo contra o uso de armas, Desmond T. Doss (Andrew Garfield) alista-se no Exército dos EUA durante a II Guerra Mundial. Desdenhado por alguns colegas, mostrará a sua bravura ao salvar 75 homens, abandonados à morte em território inimigo, na batalha de Okinawa (Japão), sem pegar em armas nem disparar um tiro. Tornar-se-á o primeiro opositor de consciência a receber a Medalha de Honra do Congresso. Nomeado para seis Óscares, o filme de Mel Gibson acabaria por arrecadar dois, em categorias técnicas.

Easy Rider

Fox Movies, 6h39

Uma viagem de mota pelo sudoeste dos Estados Unidos da América é o pretexto para um manifesto fílmico contra a intolerância, pela liberdade e pelo direito à diferença. Billy (Dennis Hopper) e Wyatt (Peter Fonda) são dois motards da Califórnia que decidem ir ver o Carnaval de New Orleans, e as suas aventuras na estrada, filmadas pelo próprio Hopper com um magríssimo orçamento, assumiram-se como objecto de culto da contra-cultura e filme seminal do cinema independente, premiado em Cannes em 1969 na categoria de primeira obra e pontapé de saída da carreira de Jack Nicholson, que obteve aqui a sua primeira nomeação ao Óscar.

Capitão Falcão

AXN Movies, 21h10

Portugal, década de 1960. Capitão Falcão é reconhecido como o mais patriota dos super-heróis. Leal a Salazar, ele dedica-se a combater, juntamente com o seu corajoso companheiro, Puto Perdiz, todas as ameaças ao seu bem-amado Estado Novo. Uma comédia de acção de João Leitão que parodia a história portuguesa recente, com Gonçalo Waddington, David Chan, José Pinto, Rui Mendes, Miguel Guilherme, Bruno Nogueira, Nuno Lopes e Ricardo Carriço, entre outros.

Uma Miúda com Potencial

TVCine Top, 23h25

Na adolescência, atraente, inteligente e popular, Cassie parecia ter o mundo aos pés. Mas agora, uma barmaid com 30 anos a viver ainda em casa dos pais, todo o seu potencial parece ter sido desperdiçado e tem apenas um prazer: à noite, vai a um bar, finge-se embriagada e deixa que um homem se aproxime para depois o castigar. Carey Mulligan ganhou o Óscar de melhor actriz com esta comédia negra escrita e dirigida pela estreante Emerald Fennell. Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Adam Brody, Laverne Cox e Connie Britton também entram no elenco.

A Felicidade das Pequenas Coisas

RTP1, 00h01

Paolo Federici, um pai de família dedicado, é abalroado por um camião. Já no céu, dão-lhe mais duas horas e trinta e dois minutos na Terra devido a um erro do computador celestial. Acompanhado por um anjo, Paolo desce novamente ao mundo terreno ainda a tempo de compreender a felicidade contida nas pequenas coisas. Com actuações de Pif, Thony e Renato Carpentieri, e realização do italiano Daniele Luchetti (O Homem da Pasta, O Meu Irmão é Filho Único, A Nossa Vida, Francisco, O Papa do Povo), uma comédia dramática que adapta o romance homónimo de Francesco Piccolo.

DOCUMENTÁRIOS As Gravações de Beverley Allitt

AMC Crime, 22h30

Com entrevistas policiais inéditas, esta série documental de true crime com três partes, em estreia no AMC Crime, reexamina a história de Allitt, o arrepiante «anjo da morte» que matava os pequenos ao seu cuidado num hospital britânico. Os seus crimes e o impacto que tiveram naqueles que foram afectados são analisados à luz destas horas de gravações policiais, numa tentativa de compreender a psique e motivações desta cruel assassina de crianças.

Casanova – A Arte da Sedução

RTP2, 22h54

Casanova é considerado o maior sedutor de todos os tempos. As suas memórias, intituladas Story of My Life , tornaram-se recentemente o manuscrito mais caro do mundo, contando uma história surpreendente: ao invés de um predador sexual insensível, o famoso veneziano era afinal um pensador original, um revolucionário sexual e um dos primeiros feministas. Este documentário capta a verdadeira história da ascensão e queda de Giacomo Casanova, uma das personalidades mais ilustres do século XVIII, usando reconstituições luxuosas, em grande parte filmadas nos locais originais.

