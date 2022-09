Terça na TV: France , O Meu Funeral , contos de fadas e o SNS em debate

Entornointeligente.com /

CINEMA Um Golpe em Itália

AXN, 17h

Um bando de ladrões dá um golpe de mestre num palácio em Veneza. Mas um dos parceiros resolve traí-los e fugir com o saque. O grupo persegue-o e planeia apanhá-lo em Los Angeles, criando o maior engarrafamento dos últimos anos. A eles junta-se uma belíssima arrombadora de cofres com nervos de aço. Realizado por F. Gary Gray em 2003, é um remake do clássico de 1969. Mark Wahlberg, Edward Norton, Seth Green, Donald Sutherland, Jason Statham e Charlize Theron formam o elenco.

A Idade da Inocência

TVCine Emotion, 19h05

O jovem advogado Newland Archer (Daniel Day-Lewis) está noivo de uma menina de boas famílias (Winona Ryder). Mas a sua paixão é outra: Olenska (Michelle Pfeiffer), uma condessa europeia de reputação nebulosa. Martin Scorsese realiza esta adaptação do romance Edith Wharton. Nomeado para cinco Óscares, o filme ganhou um, pelo guarda-roupa.

Três Andares

TVCine Edition, 19h55

A vida de três famílias a morar no mesmo prédio de um bairro abastado de Roma, cada uma com a sua história, as suas lutas, os seus arrependimentos e a sua necessidade de redenção. Estreado em Cannes, um drama realizado por Nanni Moretti, que adapta a obra do escritor israelita Eshkol Nevo. Moretti, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti e Denise Tantucci encarnam as personagens.

France

RTP1, 00h52

France é uma experiente e dedicada repórter de guerra que se tornou uma celebridade no mundo do jornalismo. A obsessão pelo trabalho tem os seus custos e France raramente gasta o seu tempo (ou emoções), com questões familiares. Quando um acidente de viação vem abalar a sua vida e a sua credibilidade, ela vê-se em grandes dificuldades em encontrar um rumo.

Nomeado para a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, o filme é escrito e realizado por Bruno Dumont, e conta com interpretações de Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay, Emanuele Arioli, Juliane Köhler, Gaëtan Amiel, Jewad Zemmar e Marc Bettinelli.

SÉRIES O Restaurante

RTP2, 11h57

Começa a terceira temporada (em reposição) do drama de época sueco em que o restaurante de uma família, os Lowander, é o centro nevrálgico de uma trama de paixões, intrigas e esperanças. Passa-se na cidade de Estocolmo, a partir do final da II Guerra Mundial. Agora, estamos em Maio de 1968. Nina (Hedda Stiernstedt) prepara-se para inaugurar um clube nocturno, enquanto Maggan (Josefin Neldén) decide enveredar pela carreira política.

O Meu Funeral

RTP2, 22h01

Estreia. O tom é de comédia; o tema é a morte. Esta minissérie islandesa começa no momento em que um homem é diagnosticado com um tumor cerebral no dia em que se reforma. Perante a fatalidade da sentença, resolve tornar-se o organizador e anfitrião do próprio funeral, mesmo que a família não morra de amores pelos seus planos e mesmo que uma paixão inesperada ressurja na sua vida. Para ver de segunda a sexta.

INFORMAÇÃO É Ou Não É? – O Grande Debate

RTP1, 22h06

Directo. Com o novo ministro Manuel Pizarro no lugar de Marta Temido, um novo estatuto aprovado e Fernando Araújo pronto a assumir a direcção executiva, o Sistema Nacional de Saúde está num momento determinante. Face à mudança iminente, mas ainda sem informações concretas sobre as medidas e estratégias que aí vêm, que prognóstico se pode fazer? É o futuro da gestão da saúde pública que está na mesa esta noite, no debate moderado por Carlos Daniel.

DOCUMENTÁRIO Contos para o Mundo: Hans Christian Andersen

RTP2, 23h14

Estreia. Muitos dos contos que hoje passam de boca em boca, de livro em livro, de palco em palco, de filme em filme, nasceram no século XIX, da pena de Hans Christian Andersen. Descobrir «quanto da vida pessoal do escritor dinamarquês está nos seus contos de fadas» é a proposta deste documentário de Sabine Bier. Apresenta-se como «uma jornada literária» em que o retrato do autor se desenha através de suas histórias e personagens.

