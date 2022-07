Teoscar decide, Guerrero da tres hits para Azulejos ante Kansas City

Entornointeligente.com /

Teoscar Hernández conectó un sencillo para la carrera ganadora en la parte baja de la décima entrada y los Azulejos de Toronto se recuperaron para vencer el sábado 6-5 a los Reales de Kansas City.

El bateador designado de los Reales, Vinnie Pasquantino, conectó un jonrón que rompió el empate en la parte alta de la décima entrada para poner a Kansas City arriba 5-3, pero Toronto se recuperó en la mitad inferior contra el ex relevista de los Azulejos, Joel Payamps (2-3).

Vladimir Guerrero Jr. abrió con un doble remolcador, anotando el corredor automático George Springer, y el bateador emergente Raimel Tapia empató con un hit al jardín central.

Bo Bichette conectó un sencillo para traer al plato a Hernández, quien conectó un sencillo por el lado izquierdo para hacer anotar a Tapia, quien se deslizó al plato con la carrera ganadora cuando la multitud de 40,135 estalló.

Jordan Romano (3-2) de Toronto se llevó la victoria a pesar de permitir el cuadrangular de Pasquantino.

Guerrero conectó tres hits y se embasó cuatro veces.

Kansas City ha perdido 11 de sus últimos 13 juegos en Toronto, donde los Reales jugarán con pocos jugadores este fin de semana. Kansas City, en el último lugar de la Central de la Liga Americana, se quedó sin 10 jugadores para esta serie por no estar vacunados contra el COVID-19. Los ciudadanos extranjeros no vacunados no pueden ingresar a Canadá, salvo excepciones limitadas que requieren una cuarentena de 14 días.

Por los Azulejos, los dominicanos Guerrero Jr., de 4-3 con un doble, anotada e impulsada, Hernández, de 5-1 con remolcada, Tapia, de 1-1 con anotada y remolcada, Santiago Espinal, de 4-1 con una anotada.

