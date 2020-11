Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez: de ‘matarse’ ante los jueces a decirse ‘te amo’

Entornointeligente.com /

2020 va a seguir sorprendiéndonos hasta el último de sus días, eso es algo que tenemos ya ‘clarinete’. Y es que solo puede haber una cosa que robe el protagonismo al culebrón Pantojil y es: la inesperadísima reconciliación de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez. Sí, como lo lees. Y es que que estos dos hayan vuelto como si nada después de años de batalla legal, insultos, reproches y demás movidas que han tenido por su hijo Nyan , nos hace pensar que en esta vida todo es posible, TODO. Una reconciliación de la noche a la mañana que no se ha librado de la polémica y todo por una fiesta con un total de cero unidades de medidas antiCovid, pero vamos por partes que esta historia tiene su chicha, o mejor dicho, su ‘mojo picón’:

Ruptura e inicio de una guerra en las redes

Fue nacer el único hijo que tienen en común y torcerse todo. El pequeño, de nombre Nyan, vino al mundo con problemas de salud derivados de un problema genético heredado por incompatibilidad de los padres que a día de hoy le siguen dando guerra y que hace que cada dos por tres tenga que ir al hospital, algo que en su día Aurah contó entre lágrimas, ya que tuvo que encargarse sola de su bebé y de los gastos que conlleva un tratamiento como el que necesita. Según teníamos entendido, Jesé desapareció por completo de la vida de la canaria y fue ahí cuando la guerra entre ellos estalló. Pullitas, declaraciones de la familia de ella, enfrentamientos en pleno hospital …

Salseo en el juzgado y ‘GHVIP’

Sí, realmente lo de estos dos es de juzgado de guardia. En medio del drama por la hospitalización de su hijo, Jesé demandó en mayo de 2018 a su ex por “calumnias y afirmaciones injuriosas”. Ahí comienza una batalla legal que al final le haría soltar dinero a Jesé. Pero antes de que saliese esta sentencia, Aurah dio el gran salto a la casa de ‘GHVIP’ y todo por su hijo (ya sabemos lo fácil que es conseguir dinero en un ‘reality’ abriendo el cajón de los trapos sucios y sacando los de tu ex). Durante su participación en el programa, Aurah tuvo que salir de la casa de Guadalix y personarse en el juzgado. Fue ahí donde la vimos llorar a moco tendido por la que se le venía encima, aunque por suerte, al final la jugada le salió redonda: consiguió una manutención mensual de 4.000 euros para ayudar a paliar los gastos que le causa la enfermedad crónica de su hijo Nyan . La exgran hermana aseguraba que el futbolista no cumplía sus obligaciones como padre , y él le reprochaba a ella el haber hablado de su vida privada de forma pública.

Jesé se echa nueva novia

Y es que Jesé Rodríguez no es conocido solo por su faceta futbolística, también porque donde pone el ojo… ¡Embarazo! Y no exageramos. Cuenta con una tropa de hijos que amenaza con superar a la de Julio Iglesias. El delantero tiene en la actualidad cuatro hijos de distintas relaciones: Jesé Rodríguez Jr, Neizan, Nyan (con Aurah), Kenai y otro que viene en camino, fruto de su relación con Janira Barm , con quien cortó cuando estaba embarazada de su segundo retoño en común. Vaya… ¿Quién se lo podría imaginar?

Donde hubo fuego… Huele a reconciliación

Jamás imaginamos que después de los meses de ataques constantes pudiésemos ver unas imágenes como las que publicó Kiko Hernandez en su día: Jesé y Aurah con su hijo siendo una familia feliz. Fue en agosto del 2020 cuando saltaron los rumores de reconciliación después de ser pillados juntos en el parque de atracciones Holidayworld Maspalomas de Las Palmas de Gran Canaria. No podíamos creer lo que veían nuestros ojos, en serio.

De París con amor… Y de nuevo, movidón

Los rumores de reconciliación seguían sonando fuerte en septiembre y llegaban hasta oídos parisinos. Efectivamente, Aurah y Jesé pasaron unos días a todo trapo en París (parece que los problemas económicos también desaparecieron) y una foto de cenita romántica no hacía más que confirmar que entre ellos las cosas se habían calmado, tanto, que ya se quieren como si antes no hubieran intentado matarse. Después de ese viaje llegaba la confirmación final en un vídeo del canal de ‘Mmtad’ de Aurah: mientras ella hablaba de ‘La isla de las tentaciones’, Jesé se ponía tierno y soltaba en plena grabación un “Te amo bebé”. Confirmado, juntísimos.

La fiesta, el covid y los peligros

La ya pareja tiene mucho que celebrar y aprovechaba el 31 cumpleaños de Aurah para hacerlo junto a un montón de amigos (más de seis) que, a juzgar por las imágenes de las redes sociales , no saben lo que es una mascarilla. Esto ha provocado que muchos seguidores del equipo de fútbol francés pidan la expulsión del canario al suponer una amenaza para el resto de jugadores.

Está claro que por unas cosas o por otras… Jesé, Aurah y su unión es siempre carne de polémica. (Abrimos porra para ver cuánto duran juntos).

