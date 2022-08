Tensión en comisión Orden Público por ex ministra Vega: Oposición y oficialismo se enfrentan por citación de intervinientes

Entornointeligente.com /

Este lunes, tras la comisión de Orden Público de la Cámara Baja, parlamentarios de oposición acusaron a legisladores oficialistas de no dar los votos para citar a la instancia a personas claves en el caso de Jeannette Vega y Héctor Llaitul.

La solicitud fue presentada por diputados de Chile Vamos, quienes pretendían invitar al Congreso Nacional a Salvador Millaleo, Mauricio Vergara -secretario ejecutivo de los alcaldes mapuches de la zona-, una asesora de la ex ministra Vega y el abogado de Héctor Llaitul, Rodrigo Román.

Para ello, necesitaban al menos siete votos, entre ellos, el de los legisladores de Gobierno. No obstante, la intención fue denegada.

«Necesitábamos los votos y la verdad es que el oficialismo no estuvo disponible a apoyar. En la práctica se han transformado en cómplices pasivos, o mejor dicho en cómplices activos de mantener esto en la oscuridad «, alegó Diego Schalper (RN).

En ese sentido, Schalper asegura que el oficialismo practica una «política del silencio que pretenden imponer»: «¿Por qué la ex ministra Vega no estuvo disponible a venir? ¿Qué es lo que no sabemos y qué es tan grave?, cuestionó el diputado, pidiendo, además, al Presidente Boric que instruya a su ministra del Interior y el señor Roberto Estay que concurran a la Comisión.

Asimismo, el parlamentario UDI, Henry Leal, señaló que el oficialismo «hizo todo lo posible para que no se invitara a estas personas, forzó una votación porque sabían que no teníamos mayoría».

» Esto demuestra que no les interesa que se aclare la verdad. Quieren montar todo un manto de duda, secretismo, que no es propio de este Parlamento», agregó.

Como respuesta a lo señalado por legisladores de Chile Vamos, el diputado socialista, Marcos Ilabaca, aseguró que » la derecha quiere circunscribir una discusión profunda que se vive en el norte, centro y sur del país, a un hecho particular «.

«Si vamos semana a semana agregando uno y otro hecho, vamos a seguir invitando eternamente personas. Lo cierto es que a la derecha no le interesa abordar los temas de fondo», añadió Ilabaca, quien afirmó que si la Comisión desea tener «resultados concretos» debe enfocarse en sus temas.

Mismo tenor ocupó el diputado Jaime Araya a la hora de referirse a la tensa situación: «El mandato de la Comisión es bastante claro, de alcance nacional, y acá lo que se trae son hechos puntuales, que además se tomaron conocimiento por estos días».

En esa línea, el parlamentario independiente aseveró que hay que tener ojo con las facultades de la instancia para así no interferir en la labor del Ministerio Público : «Lo que nos interesa es que esta comisión pueda arribar a las conclusiones que más nos interesa, que tienen que ver con narcotráfico, crimen organizado». ¿Encontraste algún error? Avísanos

