Entornointeligente.com /

Irma Vep es una de esas joyas que te encuentras de vez cuando ya no esperas demasiado de las plataformas de contenido audiovisual. Una de esas series especiales que inmediatamente pasan a ser icónicas. Un conjunto de ocho capítulos de 55 minutos, que, para algunos críticos, conforman lo mejor que se ha estrenado HBO Max en lo que va de año.

Dirigida por Olivier Assayas, la serie cuenta la historia de una estrella de cine estadounidense, desilusionada por su carrera y por una reciente ruptura, que llega a París para protagonizar el papel de Irma Vep en un remake del clásico del cine mudo Les Vampires (1915). A través de la fantástica interpretación Alicia Vikander y del resto de actores secundarios, la serie te va sumergiendo en el funcionamiento más profundo de un rodaje, en todo lo que hay detrás de las series y las películas que consumimos. Y lo consigue mostrando a personajes profundos de mil capas y con una fotografía y un vestuario espectaculares.

Mira llegando a París para sumergirse en el rodaje de la película ‘Irma Vep’.

En cada plano, la ropa que luce Alicia Vikander hipnotiza. ¿Quién está detrás de esta genialidad? Pues nada más y nada menos que Nicolas Ghesquière. El director creativo de Louis Vuitton mezcla ropa sport –como sudaderas de Fruit of the loom , camisetas de grupos como Sonith Youth o de marcas millenials como The Great Divide – con bolsos y accesorios de la maison francesa. El lujo y lo accesible se funden casi sin que te des cuenta en un binomio perfecto y fresco. Mira, interpretada por Alicia Vikander, puede mezclar un gorro de Carhartt con una sudadera y un bolso de Louis Vuitton y que todo funcione a la perfección. Cuando Mira no está rodando apuesta continuamente por la comodidad, pero los detalles de los accesorios de Louis Vuitton recuerdan a la audiencia que están ante una gran estrella de Hollywood.

Alicia Vikander con una camiseta de The great divide en una escena de la serie.

Mención especial merece el ajustadísimo mono negro con el que la actriz se transforma en Irma Vep. El mono rematado con una bataclava negra es la pieza principal del vestuario: la que le da superpoderes tanto en la ficción como en la vida real. «Tengo que reconocer que algo tan ajustado nunca es cómodo, aunque he agradecido mucho lo calentito que era en las escenas que rodamos de noche en los tejados», ha explicado Vikander sobre la pieza. Ghesquière creó una versión con seda y terciopelo inspirada en el mono original de la película Irma Vep (1996) , también dirigida por Olivier Assayas, que estaba compuesto principalmente por latex. La ropa de la serie es un arma más de un personaje bisexual, el de Vikander, tremendamente sensual, ya sea en sudadera o vestida para un estreno. Un personaje que mantiene al espectador muy atento a la toda la tensión sexual que experimenta con diferentes personas de su pasado y del presente.

El mono negro con el que se convierte en Irma Vep es la pieza clave del vestuario.

Tanto para el vestuario de Irma Vep como para la colección de primavera-verano 2022, desde Louis Vuitton explican que Ghesquière ha querido «explorar las fuerzas opuestas: el presente y el pasado, la construcción y la deconstrucción, la alta costura y la ropa sport, el día y la noche». El diseñador ha creado un «armario urbano» para la protagonista, en el que lo atemporal y lo duradero está muy presente, pero siempre adaptado a los nuevos tiempos. En moda lo bueno permanece, pero también se transforma. Exactamente igual que lo que pasa a la serie, que de película de 98 minutos se transforma en una serie de ocho capítulos, adaptada a los formatos y el lenguaje de la época actual. Sumergiéndonos con acierto en cómo se sienten las grandes estrellas del cine en 2022 y cómo funcionan las sinergias entre la moda y el cine.

Alicia Vikander vestida por Nicolas Ghesquière en ‘Irma Vep’.

Alicia Vikander junto al resto de actrices de la serie en el estreno de ‘Irma Vep’ en Cannes. Foto: Getty

LINK ORIGINAL: S Moda

Entornointeligente.com