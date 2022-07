Tensa pelea entre vecinas barriendo se hizo viral en TikTok

Entornointeligente.com /

Las peleas entre vecinos son históricas en todo el mundo, y aunque a veces terminan de forma trágica, en otros tienen un tinte humorístico, como la ocurrida en México entre dos mujeres que estaban barriendo en sus respectivas veredas y el episodio terminó de manera impensada.

Lo cierto es que el usuario de TikTok que se encuentra bajo el nombre @jhonchavesta930 subió una curiosa situación que se dio en la vereda de un vecindario, donde las protagonistas del video fueron capturadas en una riña frente a dos casas en la vía pública.

El video viral ya contiene más de 407 mil «me gusta», por lo que la cantidad de veces compartidas también superó barreras y sumó más de 5 mil.

«¿Y cómo son los vecinos de tu barrio?» fue el título que le colocó el cibernauta a su video. La grabación inició desde la ventana del vecino que grabó a las mujeres discutir, sostuvo que desconocía la mala relación entre ambas.

Ellas estaban barriendo la vereda y le echaron polvo a la vereda ajena, y con el pasar de los segundos aumentan la intensidad de los escobazos.

