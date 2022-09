Tens dificuldade em fazer amigos em adulto? Olha para as gerações mais velhas

Entornointeligente.com /

Embora a solidão possa atacar muitos momentos ao longo da vida, há alturas em que é especialmente intensa. As grandes transições, como sair da universidade, mudar de emprego ou mudar de cidade, podem fazer sentir-nos isolados e socialmente excluídos das pessoas que nos rodeiam.

Pode ser difícil conhecer pessoas sem uma rede de apoio, como a universidade ou o emprego. De acordo com investigadores , as pessoas entre os 16 e os 24 anos e os jovens que arrendam casa estão particularmente em risco de em algum momento experienciar solidão, isolamento e depressão .

Quando fazemos amigos, normalmente procuramos pessoas de idades semelhantes, assumindo que vão partilhar a mesma visão do mundo e experiências de vida. Mas isso nem sempre é um indicador fiável para a formação de amizades.

As relações são feitas com pessoas que pensam da mesma maneira, independentemente da idade. Amizades intergeracionais, formadas entre duas ou mais pessoas de diferentes faixas etárias, são um antídoto para a solidão que também pode ajudar a combater o envelhecimento da sociedade.

Na nossa recente investigação , a cientista social Riikke Korkiamäki e eu explorámos o tema, entrevistando pessoas mais velhas e mais jovens que tinham pelo menos um amigo de uma faixa etária diferente.

Com o estudo, foi possível descobrir que a amizade entre pessoas mais velhas e mais jovens pode promover a inclusão social e a pertença, ao mesmo tempo que é agradável, interessante e benéfica para ambas as partes. Como constatou um participante do estudo, «as pessoas são pessoas, não usamos os nossos postais de aniversário ao pescoço».

Aprendemos com amigos mais velhos e mais jovens que há muitas razões para fazer um amigo de uma geração diferente. Aqui estão quatro dessas razões.

Abraçar a diferença Embora seja provável que partilhes interesses, valores e opiniões com o teu amigo intergeracional, as diferenças também podem ser interessantes e úteis. Os mais velhos tiveram mais tempo para ganhar experiência pessoal e desenvolver competências de saber-fazer no local de trabalho e fora dele.

É provável que o amigo mais velho partilhe essas experiências. Como amigo mais novo, é mais provável que sejas um nativo digital e podes ajudar a manter o amigo mais velho actualizado sobre o mundo da tecnologia , cultura popular e outras coisas mais.

Dar e receber é uma característica chave da amizade intergeracional. Ser não só o que recebe, mas também o que dá o apoio faz com que as pessoas se sintam melhores consigo próprias, como um amigo igual e solidário. «De um ponto de vista de satisfação pessoal, apenas sentir-me necessário e útil» foi importante, referiu um participante no estudo.

Como qualquer outra amizade, esta também é divertida A diversão e o riso são elementos essenciais nestas amizades. Um participante do estudo observou que ter o mesmo sentido de humor e partilhar piadas era um elemento agradável da amizade que tem com um amigo mais velho.

Um outro participante comentou que não se sente realmente «mais velho do que a amiga». «Damos uma grande gargalhada, conversamos, rimos e contamos anedotas», acrescentou.

Encontrar novas redes de apoio A amizade entre diferentes gerações é uma poderosa e frequentemente ignorada fonte de apoio e inclusão de diferentes formas de amizade com outras pessoas.

Os participantes do estudo mais jovens referiram a existência de «pontes», que os amigos mais velhos proporcionam e os amigos de idades semelhantes não conseguem proporcionar. Esta é uma característica útil se estás numa nova cidade ou país ou até mesmo num novo local de trabalho.

Contrariar o envelhecimento De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada três pessoas refere ter sido alvo de discriminação em relação à idade, sendo que os jovens europeus são os que relatam uma maior percepção deste tipo de discriminação relativamente a outras faixas etárias. A discriminação em relação à idade pode ser prejudicial ao bem-estar, causando isolamento e problemas ao nível da saúde mental.

A amizade intergeracional pode reduzir os estereótipos e preconceitos sobre as faixas etárias e ajudar a contrariar a discriminação em relação à idade, à medida que as pessoas se conhecem e compreendem umas às outras e formam laços de amizade independentemente da idade.

Como conhecer amigos mais velhos Tenta juntar-te a clubes e desfrutar de actividades de lazer onde pessoas de todas as idades se reúnem ou apenas tomar um café com um colega de trabalho mais velho.

Amizades entre pessoas mais velhas e mais jovens também podem ser formadas nos lugares mais inesperados. Um dos participantes do estudo começou uma amizade para toda a vida com uma mulher que por pouco atropelou num parque de estacionamento de um centro comercial.

Quando foram tomar um café para recuperarem do quase acidente, descobriram que gostavam da companhia um do outro e partilhavam a mesma paixão por natação.

As oportunidades de fazer amizades com pessoas para além da idade que temos e os benefícios que trazem estão em todo o lado, se olharmos para além dos clichés e estereótipos comuns.

Catherine Elliott O’Dare é professora assistente de política social da Universidade Trinity, em Dublin, na Irlanda

