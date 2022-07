Tens calor? O teu cão também. Eis os cuidados que deves ter

Entornointeligente.com /

A chegada do Verão e a onda de calor que tem inundado o país exigem, a todos, cuidados redobrados no que toca à hidratação e à busca por um lugar fresco. Os que têm quatro patas também sentem a subida dos termómetros e podem sofrer com as temperaturas recorde .

Se o teu animal de estimação já for mais velho e tiver doenças crónicas, «nestas alturas de muito calor podem piorar», explica Sofia Monteiro, médica veterinária, ao P3. Nestes casos, é «importante fazer um check up geral de análises».

Nos cães, a temperatura corporal normal está entre os 37,5 e os 39 graus Celsius. «Acima de 39,5ºC já é hipertermia», diz a médica veterinária. Os bulldogs , pugs e boxers , por exemplo, fazem parte de um grupo de risco, dado que aumentam a temperatura corporal muito rapidamente, o que pode provocar «crises respiratórias agudas e levar à morte».»Raças de cães que têm o focinho mais achatado ( cães braquicéfalos ) estão mais predispostas a sofrer um golpe de calor», afirma Sofia Monteiro.

O foco está nos cães, mas os seus velhos arqui-inimigos, os gatos, também podem sofrer com temperaturas anormalmente altas, ainda que apresentem uma maior tolerância à subida de temperatura . De qualquer modo, as manifestações externas são semelhantes.

Por isso, para que saibas o que deves (ou não) fazer com o teu animal de estimação, e a que sinais deves prestar atenção, aqui ficam as recomendações da médica veterinária Sofia Monteiro.

Cuidados básicos a ter com os animais durante uma onda de calor Manter sempre água fresca à disposição; Garantir que o ambiente é arejado e com sombra, para que o animal escolha se prefere estar ao sol ou não; Vigiar se o animal está a beber e a comer como é habitual. Há muitos que perdem apetite com o calor e isso pode fazer com que enfraqueçam; Se fores viajar, é importante arrefecer o carro antes de iniciar a viagem, ter sempre janelas abertas ou ar condicionado ligado, fazer várias paragens, ter uma taça para água e ir vigiando a respiração do animal; As caminhadas não estão proibidas desde que aconteçam nos períodos mais frescos — ao início e final do dia — de modo a evitar as horas de maior calor; Sinais a ter em atenção com o cão ou gato Aumento da temperatura corporal; Alterações respiratórias, como uma respiração mais acelerada, de boca aberta; O animal não se mexer, não reagir; Palidez das mucosas (língua, por exemplo) ou o contrário, a hiperemia, que é ficarem com as mucosas muito vermelhas, muito reactivas; O que fazer se animal sofrer golpe de calor Molhar e arrefecê-lo com água fresca. Em situações de temperatura já muito elevada, utilizar cuvetes de gelo (sempre com um pano a proteger na aplicação) para que o arrefecimento seja mais rápido; Na boca do animal não se deve pôr gelo directamente, mas pode-se colocar numa taça de água duas ou três pedras para ir bebendo; Caso o animal não esteja a beber, ir dando a água à boca. Existem soluções de água com electrólitos em gel que podem compensar quando os animais não comem ou não ingerem líquidos; Aumentar a circulação de ar — usar uma ventoinha, por exemplo; Se a situação não melhorar, levar o animal ao veterinário.

