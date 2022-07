Tennis: rientro vincente, Berrettini avanza in Svizzera

Entornointeligente.com /

ROMA. – A Wimbledon, sull’amata erba londinese e pure da favorito, aveva dovuto rinunciare causa covid. Sul «rosso» d’altura in Svizzera il ritorno per Matteo Berrettini è col sorriso: il tennista top player azzurro, approdato direttamente al secondo turno dell’Open di Svizzera, accede ai quarti dopo aver battuto in due set il francese Richard Gasquet.

Berrettini, seconda testa di serie dietro al norvegese Ruud, al prossimo turno affronterà lo spagnolo Pedro Martinez.

A Gstaad, nell’Atp 250 dove il 26enne romano ha vinto il suo primo titolo ATP nell’estate del 2018, Berrettini (n.15 del ranking) rientrava nel circuito dopo la positività che lo aveva costretto a saltare Wimbledon: uno stop non causato da infortunio, in una stagione comunque non facilissima. Non giocava una partita ufficiale dalla finale del Queen’s (secondo torneo consecutivo vinto dopo quello di Stoccarda).

Per battere il veterano francese (n.64) è bastata poco meno di un’ora e mezza di gioco e chiudere il match 6-4 6-4. Primo set legato ai turni di battuta fino al nono game quando Berrettini ha ottenuto il break alla terza palla utile. Nel gioco successivo poi il romano, dopo aver annullato una chance per il contro-break al suo avversario, si è assicurato il parziale per 6-4 grazie ad una prima di servizio robusta sul terzo set-point. Nella seconda frazione il francese ha dovuto annullare tre palle-break già nel terzo game: l’impresa però non gli è riuscita nel settimo con Berrettini passato a condurre per 4-3.

L’azzurro ha confermato il vantaggio (5-3) dopo aver cancellato una palla per il contro-break. E poi ha chiuso 6-4 al terzo match-point.

«Sapevo sarebbe stato un inizio complicato perché arrivavo dall’erba e tornare sulla terra rossa serviva abitudine. Poi Richard è un giocatore di esperienza, sapevo comunque di potergli dare fastidio» le parole dell’azzurro.

Contro lo spagnolo Martinez (con il quale non ci sono precedenti, Berrettini si gioca la semifinale.

