Tennis: ora è ufficiale, niente Us Open per Djokovic

ROMA. – «Purtroppo non posso essere a New York per lo US Open stavolta. In bocca al lupo a tutti! Grazie alla #Nolefam per i messaggi di amore e di supporto. Resterò in buona forma e manterrò lo spirito positivo, aspettando un’opportunità per competere ancora».

Con un post pubblicato sui suoi profili social Novak Djokovic ha annunciato il suo forfait. Il motivo è noto: Djokovic non è vaccinato contro il covid e le autorità sanitarie statunitensi prevedono l’obbligo vaccinale per gli stranieri per entrare negli Stati Uniti. E quindi il serbo non potrà essere a New York.

L’annuncio è arrivato a poche ore dal sorteggio dei tabelloni del major che prenderà il via ufficialmente lunedì, ma gli indizi delle ultime ore erano chiari non stante nei giorni scorsi sembrava potesse esserci un allentamento delle misure. Ma così non è stato e così dopo essere stato espulso dall’Australia lo scorso mese di gennaio e aver dovuto rinunciare ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami tra marzo e aprile, e di Cincinnati la scorsa settimana.

Oltre al Masters 1000 canadese di Montreal Djokovic guarderà gli Us Open dalla tv. Djokovic, che quest’estate ha vinto il suo 21esimo titolo del Grande Slam a Wimbledon, sperava di provare a eguagliare il record di 22 titoli principali di Rafael Nadal a New York. Per la seconda volta in carriera (dopo il 2017) mancherà il Major americano che ha vinto tre volte (2011, 2015, 2018). L’anno scorso, è andato vicino alla vittoria del Grande Slam, ma ha perso nella finale degli US Open contro Daniil Medvedev dopo aver vinto consecutivamente l’Australian Open, il Roland-Garros e il Wimbledon. A 35 anni, l’indiscusso numero 1 del mondo nel 2021 è così sceso al sesto posto ATP e dovrebbe scendere ulteriormente poiché non potrà difendere i suoi punti a New York.

Nei giorni scorsi i tifosi avevano firmato una petizione online per concedergli un’esenzione, e membri del Congresso, avevano inviato una richiesta formale al Segretario di Stato perche’ consentisse a Djokovic di giocare lo US Open, tentativi che non hanno sortito l’effetto sperato.

