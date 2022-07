Tennis: non solo Sinner, Open Croazia a tinte azzurre

Entornointeligente.com /

ROMA. – L’Open di Croazia si conferma in questa edizione 2022 un torneo a forti tinte azzurre. Dopo tanti derby, il risultato è che tre semifinalisti su quattro sono italiani, con la certezza di averno almeno uno a lottare per il titolo, anche se l’unico pronosticabile era Jannik Sinner, n.10 al mondo e testa di serie n.2 subito dietro il campione uscente, Carlos Alcaraz.

Ad affrontare l’altoatesino sarà Franco Agamenone, che nei quarti si è imposto su Marco Cecchinato, raggiungendo così a 29 anni e da n.136 al mondo la sua prima semifinale nel circuito maggiore. Nell’altra semifinale c’è un altro azzurro proveniente dalle qualificazioni, il 20enne romano Giulio Zeppieri, n.168 del ranking.

L’italo-argentino Agamenone si è aggiudicato per 6-2, 6-1, in appena 77 minuti la sfida con Cecchinato, che a Umago aveva vinto nel 2018 e ieri aveva eliminato un tennista in gran forma come Lorenzo Musetti, reduce dalla vittoria ad Amburgo. «É stato un match duro nonostante il punteggio ma sono davvero felice – ha commentato l’italo-argentino, emozionato -. Chi preferisco come prossimo avversario? Non importa, in ogni match sono io l’avversario di me stesso e devo provare ogni volta a superarmi».

La sfida sarà con Sinner, rientrato ad Umago dopo l’infortunio alla caviglia rimediato a Wimbledon nel match contro Novak Djokovic. Il 20enne di Sesto Pusteria ha sconfitto lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.86 del ranking, col punteggio di 6-4, 7-6, faticando un poco per chiudere una partita meno facile del previsto. «Grazie a tutti, mi siete stati di grande aiuto», ha detto in italiano Sinner rivolgendosi ai tanti connazionali sugli spalti nell’intervista a caldo. Per mlui è la prima semifinale stagionale, mentre è la prima in assoluto per Zeppieri. Messo di fronte allo lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n.82 al mondo, il giovane romano lo ha regolato con un netto 7-5, 6-4.

Brilla anche il tennis femminile tricolore, a Varsavia, dove Jasmine Paolini, n.58 del ranking, ha sconfitto la svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-2 guadagnandosi la semifinale. La sua prossima rivale è la francese Caroline Garcia, che a sorpresa ha eliminato in tre set la «beniamina di casa», Iga Swiatek.

