Tennis: non è il miglior Sinner ma basta per vincere

ROMA. – Non è stata la miglior versione di Jannik Sinner, ma è bastata per battere per 2-6 6-4 6-2 il mancino francese Adrian Mannarino, proveniente dalle qualificazioni, e staccare il pass per gli ottavi del «National Bank Open», sesto Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.926.545 dollari, che si sta disputando sul cemento di Montreal.

Dopo essersi aggiudicati un set a testa, in avvio della mfrazione decisiva Mannarino ha avvertito una fitta al ginocchio destro e poco dopo, con un doppio fallo ha regalato il break. Il francese ha avuto subito la chance di riprenderselo ma non l’ha sfruttata. E al cambio campo con l’azzurro avanti 2-1 è arrivato il «medical time out». Il 34enne di Soisy-Sous-Montmorency ha provato a rimanere attaccato al suo avversario (3-2), ma nel settimo gioco Jannik ha preso il largo con un secondo break (5-2) e poco dopo ha chiuso il match.

Giovedì si giocherà l’ingresso nei quarti con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.23 del ranking, che, dopo aver eliminato Berrettini all’esordio ha concesso solo tre game al giovane danese Rune. Uno pari il bilancio dei precedenti tra l’altoatesino e il 31enne di Gijon, entrambi combattutissimi: l’asturiano si è imposto nei quarti a Rotterdam nel 2020, l’azzurro al terzo turno del «1000» di Miami a marzo dopo aver annullato ben cinque match-point

