Tennis Croazia: Musetti perde derby con amico Cecchinato

ROMA. – Sarà l’emozione del derby italiano, sarà un pizzico di stanchezza più mentale che fisica dopo il trionfo di Amburgo con Alcaraz, fatto sta che Lorenzo Musetti si è fermato a Marco Cecchinato.

Nel match tricolore dell’ATP 250 «Plava Laguna Croatia Open» il toscano ha ceduto in due set al siciliano che ora avrà un’altra partita tra italiani contro Agamenone.

Spesso i derby li vince il giocatore meno forte. Se non altro stavolta si è visto del bel tennis anche se è mancata dalla fine del primo set l’incertezza del risultato.

«Colpa» di Cecchinato, approdato con pieno merito nei quarti di finale del torneo dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. «Ho giocato il mio miglior match quest’anno – ha detto – contro uno dei miei migliori amici nel tour. E non posso che essere soddisfatto».

Il 29enne palermitano, n.151 del ranking, passato attraverso le qualificazioni ma trionfatore nell’edizione del 2018, dopo aver superato il croato Mili Poljicak, n.537 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, ha colto il successo più prestigioso di questo 2022 aggiudicandosi per 6-4 6-3, in un’ora e un quarto di partita, il derby tricolore contro Musetti, n.31 ATP («best ranking») ed ottava testa di serie, reduce dal suo primo titolo nel circuito maggiore conquistato domenica nel «500» di Amburgo.

Il 20enne di Carrara aveva vinto in cinque set l’unico precedente con «Ceck», disputato al terzo turno del Roland Garros dello scorso anno. I due sono molto amici e compagni di allenamento. Inizio più centrato di Marco che ha ottenuto il break nel secondo gioco (2-0) con grande collaborazione di un Lorenzo (due doppi falli ed un gratuito) probabilmente stanco dopo la straordinaria settimana in terra tedesca.

Cecchinato troverà dall’altra parte della rete un altro azzurro per un altro derby italiano, Franco Agamenone che ha sconfitto Sebastian Baez, argentino n.32 del ranking e quarto favorito del seeding.

