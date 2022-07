Tennis: Bolelli-Fognini vincono a Umago nel doppio

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Simone Bolelli e Fabio Fognini si prendono il torneo di Umago, nel doppio. Al «Plava Laguna Croatia Open», ATP 250 (534.555 euro di montepremi) sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia, i due azzurri hanno conquistato il secondo titolo stagionale in doppio. Nel torneo croato, dove undici anni fa conquistarono il primo titolo in coppia, hanno sconfitto in finale 5-7 7-6(6) 10-7 il duo britannico-finlandese formato da Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara, rispettivamente numero 34 e 25 della classifica di doppio. «E’ stato probabilmente il nostro match più pazzo di sempre – ha detto Bolelli – Sono felice di questa vittoria e del secondo titolo a Umago con Fabio» (ANSA).

