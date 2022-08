Tennis: Berrettini saluta già Montreal, ko con Carreno

Entornointeligente.com /

ROMA. – Matteo Berrettini è uscito subito di scena dal torneo di Montreal, sesto Masters 1000 stagionale, sul cemento della metropoli canadese.

Il 26enne romano, n.14 del ranking ed undicesimo favorito del seeding, è stato sconfitto per 6-3, 6-2, in appena un’ora e un quarto, dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.23 Atp.

Un esordio terminato contro quelle che erano le attese per il romano. L’approccio sul veloce in vista dell’Us Open di fine mese lo ha trovato poco efficace al servizio, impacciato nei movimenti e di conseguenza molto falloso, favorendo così in pieno il suo avversario. Questi al prossimo turno potrebbe trovarsi di fronte Fabio Fognini, oppure il norvegese 19enne Holger Rune, in campo più tardi.

Berrettini ci ha messo un po’ a carburare con il servizio ed in un secondo game durato dodici punti ha dovuto salvare due palle-break. Poi è sembrato prendere il ritmo, ma nell’ ottavo gioco ha concesso altre tre palle-break di fila ed a Carreno è bastata la prima per salire 5-3. Poco dopo con un ace lo spagnolo si è assicurato il primo set, per gran parte frutto dei 17 errori gratuiti dell’azzurro.

L’azzurro ha ha salvato due palle-break in avvio di secondo set ma nel terzo game si è di nuovo ritrovato sotto 0-40 con Carreno che gli ha tolto il servizio consolidando poi il vantaggio fino al 3-1. Al cambio campo, sul 3-2, Berrettini ha provato a reagire ma senza risultati di rilievo e lo spagnolo ha messo in fila altri tre game per il 6-2 definitivo.

