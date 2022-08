Tenista rusa pidió que echaran del estadio a espectadora con una bandera de Ucrania (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por Infobae

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! En la grabación en cuestión se puede ver como, a pedido de una de las jugadoras , la jueza de silla de la WTA Morgane Lara baja de su atril, se acerca a la grada y le habla directamente a una espectadora que se encontraba sentada, cubierta con una bandera de Ucrania y un vinok (típica corona de flores ucraniana).

«Teníamos nuestra bandera ucraniana, sin hacer nada loco, ni distrayendo a las jugadoras. Estábamos sentadas allí en paz y en silencio», aseguró Lola (como se la identificó en las redes sociales) en diálogo con el portal norteamericano Local 12, y agregó: «Esto no es Rusia, esto es Estados Unidos».

La joven debió salir del estadio para dejar su bandera en el automóvil y poder volver a ingresar

En la conversación que se pudo apreciar en el video que está recorriendo el mundo, la jueza de silla le advirtió a la aficionada que «no estaba siendo amable» con el entorno y la amenazó con que si no guardaba la bandera iban a llamar al guardia de seguridad.

Después de explicarle que no estaba haciendo nada malo ni desconcentrando a las jugadoras, Morgane Lara volvió a su atril y el juego continuó por unos minutos hasta que finalmente, tras seguir teniendo la bandera en sus hombros, un oficial se acercó a Lola y le pidió que abandonara el recinto o llamaría a la policía.

Finalmente, la aficionada y su amiga se vieron obligadas a salir del estadio para deshacerse de la bandera ante la atónita mirada del resto de los espectadores, quienes mostraron su malestar, alegando que no había hecho nada malo.

A spectator with a Ukrainian flag was asked to leave a tennis match between two Russian tennis players Anastasia Potapova and Anna Kalinskaya.

The incident occurred during the qualifying final for the WTA 1000 tournament in the American city of Cincinnati. pic.twitter.com/5YJeMbI15J

— Ioan Haboczki (@haboczki) August 16, 2022

Al mismo tiempo, la organización argumentó que el pedido de guardar la bandera en cuestión era porque violaba las regulaciones del tamaño. En un comunicado, explicaron: «Como se indica en el sitio web del torneo, las banderas o carteles de más de 45×45 cm están prohibidos. Por lo tanto, se le pidió a la espectadora que retirara la bandera de los terrenos y, después de hacerlo, se le permitió permanecer en el torneo».

Este episodio se volvió viral rápidamente e incluso llegó a ojos del ex tenista ucraniano Alex Dolgopolov , quien no dudó en expresarse a través de su cuenta oficial de Twitter: «A todas las personas que admiraron mi tenis y planean visitar los torneos de EE. UU., les pido que lleven una bandera de Ucrania a todos los partidos de Rusia o Belorrusia que vean» .

«Nuestro país se está ahogando en sangre y violencia bárbara , ¡Ningún ruso intimidará a un simpatizante silencioso que lleva una bandera de Ucrania!», añadió antes de lanzar un nuevo mensaje cargado de ironía: «Mantenga el tamaño de las banderas dentro del reglamento , para que no tengan una razón de «cuento de hadas» para pedirle que se vaya».

Este martes Serena Williams se medirá ante la ganadora del US Open Emma Raducanu y, tras una campaña en redes sociales, se espera que los fanáticos acudan al recinto con banderas ucranianas a modo de protesta.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com