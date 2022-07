¿Tengo que dejar el sexo oral?

Entornointeligente.com /

Soy un hombre casado de 39 años. A mi esposa le detectaron hace menos de un año el virus del papiloma, ya la trataron y está muy bien, sin embargo, en mi familia hemos tenido dos casos de cáncer de garganta, un tío abuelo y mi papá. Estuve leyendo que este virus puede provocar lesiones en la garganta y hasta cáncer. No sé si es recomendable que dejemos de practicar el sexo oral para evitar que me contagie.

El cáncer de garganta se ha vuelto un tumor cada vez más frecuente en nuestra sociedad y clásicamente se ha relacionado con dos factores, el licor y el tabaco, sustancias que son ampliamente consumidas por nuestra población y que tienen el agravante que entre más se consuman más daño hacen, y, por ende, mayor es el riesgo canceroso. Por eso, las autoridades de salud somos claros, en primera instancia, en dirigir nuestras recomendaciones precisamente a esta área, es decir, en instar a la población a evitar o dejar de inmediato el consumo de ambas drogas, más aún si existen parientes tan cercanos que han sufrido este tipo de cáncer. En cuanto al papel del sexo oral, es claro que el virus del papiloma también está implicado en la génesis de los procesos cancerosos de la garganta, sin embargo, al día de hoy no se ha indicado que se deba evitar la práctica del sexo oral, y menos en parejas estables. Recordemos que cuando uno de los miembros de los dos tiene el virus es altamente probable que el otro también esté infectado, de tal forma que al momento del diagnóstico ya no podemos evitar el contagio en la pareja. Algunos centros en el mundo recomiendan el uso del condón o similares al momento de la práctica del sexo oral, sobre todo cuando el encuentro íntimo no es con la pareja habitual, por el riesgo de contagio no solo del virus del papiloma sino del resto de infecciones de transmisión sexual, sin embargo, estos métodos no son muy populares.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

Dr. Mauro Fernández Sexólogo

Viernes 22 Julio, 2022

