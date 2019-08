“Tengo hambre”, así conmovió delincuente a vecinos de Ate para evitar ser linchado [VIDEO]

Entornointeligente.com /

Un sujeto que intentó fugar tras robar el celular a una mujer en el distrito de Ate Vitarte , casi es linchado por un grupo de vecinos que aseguran que se trataría del mismo delincuente que en los últimos meses ha puesto en zozobra a la zona.

Una vez que el ladrón fue retenido por los moradores, lo golpearon, le sacaron las zapatillas y el polo con el que le taparon la cara, para luego amarrarlo a un árbol donde pretendían ajusticiarlo, no obstante, algunos presentes trataron de evitarlo.

En el video obtenido por Buenos Días Perú se puede escuchar que un hombre defiende al delincuente al sentir compasión. “¿Si fuera su hijo?”, dijo.

No obstante una mujer que estaba a favor del linchamiento le replicó “mi hijo no es ratero , trabaja”, mientras que otro vecino agregó “sino que estos (los ladrones) abusan que la gente es buena gente, (…) nadie lo va matar, pero hay darle su lección, pues”.

Cuando fue consultado sobre el motivo que lo llevó a perpetrar el robo , el sujeto, quien confesó el delito, indicó que “tenía hambre no más, (…) sí, tengo hambre”, lo que generó que a los pocos minutos lo soltaran, no sin antes prometer no volver a la cooperativa 26 de mayo . Mientras algunos vecinos se quejaban “se ha salvado, se salvó”.

En versión de los moradores, este sujeto, quien es conocido en el mundo del hampa como ‘Buquita’, sería el mismo delincuente que arrebató el celular a un hombre cuando caminaba en una avenida de Ate . En las imágenes se observa que huyó a bordo de una moto en el que lo esperaba un cómplice, por lo que sería integrante de una banda de ‘ raqueteros ’ que merodea en todo el distrito.

