‘Tengan la certeza de que la conectividad será una prioridad’: Petro

La conferencia de apertura en el Congreso Andicom estuvo a cargo del presidente de la República, Gustavo Petro, quien hizo un repaso histórico sobre Colombia, incluyendo parte de los inicios de la economía, pasando por la posesión de la tierra, la industrialización, hasta llegar a la actualidad, en donde la conectividad se consolida como el eje fundamental para el desarrollo de una nación.

(Así fue la intervención del presidente Petro en la apertura de Andicom).

«La tierra desde entonces se convirtió en un símbolo de poder y desde entonces no se ha podido superar ese estigma, esa marca muy premoderna, casi feudal. Se mezcló el feudalismo con el esclavismo. Pero qué pasa con una sociedad que articula feudalismo con esclavismo, no es muy positivo lo que se puede generar de este tipo de articulaciones económica, pero eso fue la colonia española en este territorio (…) todo país que se haya desarrollado industrialmente comenzó sus procesos de industrialización por una reforma del agro, que era salir del feudalismo y ver a la tierra como un factor de producción no de poder…», señaló Petro, al inicio de su intervención.

«Tengan la certeza de que, para este Gobierno, la conectividad es una prioridad. Toda sociedad de conocimiento es una sociedad en paz y ese es el objetivo mayor de la sociedad colombiana» @petrogustavo al cierre de su presentación en #ANDICOM2022 pic.twitter.com/KptBg2Eo4b

— ANDICOM (@ANDICOM) August 31, 2022 De acuerdo con el primer mandatario de Colombia esa estructura de desigualdad de las tierras se puede reproducir «paradójicamente» con el acceso a la banda ancha.

(Arrancó el Congreso Internacional de las TIC, Andicom).

«Muchos me decían, cuando era alcalde de Bogotá, que las nuevas tecnologías de la sociedad en red iban a destruir esa estructura desigual de la tierra en Colombia. Pasado algunos años, pienso que esas nuevas tecnologías pueden profundizar la desigualdad en Colombia y es que la banda ancha vendría siendo una tierra virtual igual a la tierra física que tenemos (…) Para el caso colombiano los indicadores nos muestran que es más desigual el acceso a la banda ancha, es decir a la tierra virtual, que a la tierra real» .

Llevar la fibra óptica a todo el país De acuerdo con el presidente Petro, se deberá trabajar por mejorar la conectividad en el país y por desplegar más fibra óptica, por medio de un esfuerzo mancomunado entre el sector público y el sector privado.

(Ya hay ministra de las TIC: Sandra Urrutia fue nombrada en la cartera).

«En conectividad estamos mal, el ensayo de los gobiernos anteriores fue poner en subasta el espectro y a partir de eso vender esas porciones de espectro y pedir una compensación en términos de expandir la conectividad en zonas no retales para la empresa privada. El resultado que hemos tenido hasta hora es que no estamos en el promedio latinoamericano, estamos por debajo. Obviamente ha servido para algo, pero es absolutamente insuficiente (…) Tenemos un enorme trabajo por delante que implica recursos públicos y privados» .

