Tenerife visita Papa Francesco per celebrare il centenario della fondazione della squadra (audio notizia)

Una delegazione di dirigenti del Tenerife guidata da Miguel Concepción, presidente del club, ha partecipato all’udienza generale di Papa Francesco in Vaticano, dove ha condiviso un breve incontro con Sua Santità in occasione della celebrazione del centenario della squadra, il cui obiettivo è ancora una volta la promozione in prima divisione.

Tenerife festeggia i 100 anni dalla sua rifondazione e per festeggiarla ha deciso di recarsi a Roma per visitare il pontefice, grande tifoso di calcio.

Redazione Madrid

