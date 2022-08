Tenerife, escenario de ensueáo para el Giro d’Italia Ride Like a Pro

Entornointeligente.com /

E l Cabildo de Tenerife , a través de Turismo de Tenerife y Unidad Editorial Sports&Events , llevará a la isla la competición Giro d’Italia Ride Like a Pro, que tendrá lugar los días 19 y 20 de noviembre. Desarrollada bajo el marco de la gran prueba ciclista italiana, atraerá a corredoras y corredores de todo el mundo, tratando de emular a los grandes campeones que cada aáo pelean por la prestigiosa maglia rosa.

Este innovador evento contará con muchos de los elementos que hacen del Giro una carrera única. La directora insular de Turismo, Laura Castro, destaca la importancia de que la isla sea sede de una cita de estas características, «que convertirá a Tenerife en referente para los ciclistas de toda Europa, ya sean amateurs o profesionales, y permitirá una destacada promoción del territorio como destino entre los practicantes de este deporte», sostiene. Castro aáade que la prueba «será la única que tendrá lugar en Europa y Espaáa este 2022 del Giro d’Italia Ride Like a Pro, lo que, además de la exclusividad que otorga a Tenerife como destino, pone de manifiesto nuestra apuesta por acoger eventos de primer nivel que nos posicionen como referencia internacional para la práctica de deportes, en este caso, el ciclismo».

Por su parte, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez , subraya que «el Giro d’Italia Ride Like a Pro será un verdadero escaparate para la isla, que se asocia así a una prueba de prestigio internacional como el Giro de Italia, donde los cicloturistas disponen de una red de carreteras amplia y bien conservada, además de la posibilidad de circular en vías de montaáa o a nivel del mar, con una agradable temperatura los 365 días del aáo.

Aáade Pérez que «las cualidades de la isla provocan que, junto a los corredores amateurs, profesionales de reconocido prestigio lleguen a Tenerife cada aáo como antesala de su participación en pruebas como el Giro de Italia, campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos». Sobre el crecimiento exponencial de este deporte en Tenerife, Pérez subraya: «En 2021, 58.920 turistas que visitaron nuestra isla practicaron ciclismo o mountain bike de un total de 2.320.313, lo cual supone un 2,5% del total». El director general y consejero de Unidad Editorial, Nicola Speroni, explica: «La organización del primer Giro d’Italia Ride Like a Pro en Espaáa, y en concreto en una ubicación tan única y especial como Tenerife, es algo de lo que estoy muy orgulloso. También por las sinergias que se van creando con el equipo de organización del Giro de Italia -líder en la oferta ciclista-, que nos permiten ser más fuertes y efectivos en el despegue de nuestra propuesta deportiva y de negocio». «Nuestro objetivo para el futuro es seguir en esta misma línea, organizando eventos que sean también un escaparate para promocionar los territorios de Espaáa, tanto a nivel nacional como internacional», asegura Speroni. En este sentido se expresa también Pascual Momparler, seleccionador nacional espaáol de ciclismo y director deportivo del Giro d’Italia Ride Like a Pro: «Traer eventos ciclistas de gran renombre a nuestro país me parece increíble; la idea de combinar Turismo y Deporte es perfecta».

Responsable máximo del diseáo de las dos jornadas competitivas, Momparler valora que tener «dos etapas en noviembre por Tenerife es espectacular, ya que el ciclista canario va a poder disfrutar su isla y presumir de carrera junto a peninsulares y europeos». Y aáade: «Celebrar este Giro d’Italia Ride Like a Pro en noviembre, fecha en la que el calendario no está saturado, asegurando un buen clima al participante en el pico máximo de turismo en Tenerife. Se trata de una gran combinación, una idea que llenará las carreteras de amantes al ciclismo». Dos etapas en Tenerife La primera edición del Giro dItalia Ride Like a Pro estará formada por dos etapas, de 94 y 107 kilómetros, en las que los amantes del ciclismo se sentirán como auténticos profesionales.

Por supuesto, y aprovechando la riqueza orográfica de la zona, no faltarán exigentes y atractivas ascensiones durante el recorrido. La primera jornada, con principio y final en la localidad de Arona, llevará a los ciclistas del Giro d’Italia Ride Like a Pro hasta el extremo oriental de la isla. La cumbre de La Escalona, con sus 1.031 metros sobre el nivel del mar, se convertirá en la gran referencia del día tras coronarse a diez kilómetros del final. La parte inicial transcurrirá por un terreno relativamente favorable hasta alcanzar la localidad de San Miguel, que no sólo marcará el ecuador de la etapa, sino que supondrá el comienzo de la zona más abrupta de la etapa. Desde allí, los corredores volverán a Arona mediante un recorrido que no ofrecerá excesivos descansos hasta coronar La Escalona. Una vez superada la ascensión, los ciclistas pondrán el broche a la jornada con un rápido descenso hasta la línea de meta.

Al igual que sucede con el Giro de Italia para profesionales, el Giro d’Italia Ride Like a Pro de Tenerife reservará la mayor parte de su dureza para el tramo final de la carrera. De este modo, la segunda etapa, con inicio y final en Adeje, llevará al pelotón a recorrer buena parte del litoral occidental de la isla, siempre bajo la imponente mirada del Teide y adentrándose en el Parque Natural de Corona Forestal. En esta ocasión, el fin de fiesta constará de 107 kilómetros en los que apenas habrá descanso para los corredores. El primer gran test del día llegará dirección Ruigómez, con el ascenso hasta los 1.134 metros que marcarán el punto más álgido de todo el Giro d’Italia Ride Like a Pro. Tras 38 kilómetros de pedaleo, el pelotón afrontará una doble ascensión que desembocará en la bajada definitiva, de algo más de 20 kilómetros, antes de arribar a Adeje y concluir la primera edición del Giro d’Italia Ride Like a Pro Spain.

