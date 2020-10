Lanza Poder Judicial de Coahuila programa de Expediente Virtual 2.0

Entornointeligente.com /

El Poder Judicial de Coahuila lanzó este día el programa Expediente Virtual 2.0 , a través del cual, los abogados y ciudadanos podrán consultar electrónicamente todos los asuntos de su juicio, en todas las materias y en todos los distritos judiciales de la entidad.

Este sistema, señaló Miguel Mery Ayup , presidente del Poder Judicial local , viene a sustituir a la versión 1.0, que operaba sólo en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, sólo abarcaba las materias civil y familiar en el sistema tradicional y no tenía desde hace 5 años una actualización.

El magistrado refirió que ahora el gran reto para diciembre es poner a disposición de los usuarios el expediente virtual en tiempo real, pues ahora las promociones se “suben” 24 horas después de que son acordadas por las y los jueces.

Precisó que se está en un procedimiento para dar de alta la firma electrónica de todos los jueces, juezas, actuarios y secretarios de acuerdo y trámite para que los documentos puedan subirse ya firmados y en tiempo real, a fin de que tengan validez oficial.

En su presentación, Mery Ayup informó que el 58 por ciento de las citas que se tramitan en el sistema electrónico para ello e implementado a partir del 10 de junio pasado, es para revisión de expedientes

Te puede interesar Ningún funcionario debe estar por encima de la ley, dice Miguel Mery en Torreón Señaló que de esta forma, con el Expediente Virtual 2.0, se elimina la necesidad de acudir al juzgado a hacer dicha revisión , pues el expediente ya se podrá consultar electrónicamente

“El sistema de citas es el segundo apartado más visitado en nuestro sitio web, y al día de hoy tenemos más de 37 mil citas programadas, registrándose en promedio 400 citas diarias”, recalcó Mary Ayup

Además del sistema de citas y el nuevo programa presentado ayer , el magistrado recordó que ya anteriormente se había lanzado también el buzón electrónico de demandas y promociones, con todo lo cual se conforma el Poder Judicial

Otras metas son la de lanzar próximamente una aplicación para teléfonos celulares con las herramientas digitales descritas y para la próxima semana el archivo digital judicial en todo el Estado

Señaló que la inversión hecha por esta modernización judicial, es relativamente baja, pues ronda los 1.2 millones de pesos

José Reyes José Reyes Quintero. Orgullosamente periodista de VANGUARDIA desde noviembre de 1999, aunque mi incursión en el periodismo se remonta al año de 1988, cuando inicié mi carrera en Monterrey, mi ciudad natal, donde estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UANL. He cubierto desde actividades policiacas hasta deportivas, incluso sociales, siempre en el periodismo escrito. Actualmente me especializo en temas electorales, políticos, de seguridad y legislativos. Vivo de la palabra y como tal, me esfuerzo al máximo por respetar nuestro idioma

