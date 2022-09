​»Tenemos un sistema educativo fracasado», dice el precandidato a diputado Jorge Bloise

Entornointeligente.com /

Asegura estar comprometida con tres pilares: educación, economía y salud

La participación de la juventud en la durante los últimos años toma más relevancia política. Actualmente está la fiebre de la recolección de firmas para los aspirantes a elección popular por la libre postulación, un proceso que se extiende hasta el lunes 31 de julio de 2023.

El Siglo conversó con Jorge Isaac Bloise, precandidato a diputado en el circuito 8-4 (Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco). Dijo que el tema que más le preocupa como ciudadano y panameño es la educación.

«Tenemos un sistema fracasado, fallado, que no responde a las necesidades del contexto actual, que nuestros jóvenes no están saliendo preparados y que estamos pasando una factura muy dura a una generación después de dos años de pandemia y las constantes huelgas», expresó Bloise , quien pertenece a la denominada «Coalición Vamos».

Bloise con 24 años, opinó que a Panamá no le queda mucho tiempo para recuperar su Asamblea y sus gobiernos locales.

Sobre el auge de la gente en apoyo a los independientes, comentó que muchas personas están cansadas de un sistema político, aunque cree que son necesarias, pero que en Panamá no hay partidos políticos representativos y con lineamientos claros.

«Hay figuras en libre postulación, que todavía pertenecen a partidos políticos, porque ven justamente una oportunidad de que el panameño quiere un cambio, de que el panameño está apostando por los independientes», acotó el joven.

Sobre la reelección: «creo que uno puede reelegirse un periodo, no estoy de acuerdo con reelegir más de uno, en ningún espacio. No estoy seguro de una reelección si llegara a ser elección», apostilló Bloise.

¿Por qué la Coalición Vamos?

A este interrogante, el precandidato respondió que la coalición no representa financiamiento, que tienen una academia de formación y los están capacitando.

«No podemos tener precandidatos que no estén preparados para un puesto de elección popular. Nos estamos preparando todas las semanas», indicó.

Con respecto a la recolección de firmas, manifestó que en muchas ocasiones los sistemas del Tribunal Electoral tienen fallas, tanto en los quioscos, como en las «apps» y el Centro de Atención al Usuario (CAU).

«Tengo varios informes de personas que las tratan mal, que durante la llamada por más de siete u ocho ocasiones te preguntan si estás seguro de apoyar al precandidato. Si las personas llaman es porque no están indecisas, quieren dar su firma» .

«A los adultos mayores se les está tratando pésimamente mal», agregó.

¿A quién apoya como figura presidencial por la libre postulación?

«No he tenido conversación con ningún precandidato a presidente, tampoco me siento identificado en este momento. Vamos a trabajar desde los gobiernos locales y la Asamblea Nacional, estamos apostando a hacer el trabajo desde abajo, destacó Bloise.

¿Cuál ha sido la experiencia en la recolección de firmas?

El precandidato por la libre postulación detalló que en este caminar ha recibido bromas por decirlo así, de personas que dicen «oye que hay para mí», pero que con orgullo puede decir que su más de 730 firmas han sido buscadas por un equipo comprometido, que no ha dado nada a cambio de una firma.

«Siempre le decimos que nuestras propuestas en el área de educación, economía y salud pública van a responder a esas necesidades integrales, no con una bolsa de comida, un techo de zinc».

Aseguró que siempre hay gente que quiere apostar a una política diferente. «Nos abren las puertas de su casa, pero también hay otro grupo de personas que están hastiados de la política. Me he encontrado con personas que son de tal partido, y me dicen que no puedo, pero me he encontrado con un 30% de personas que me dicen que soy apolítico» concluyó.

