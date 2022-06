Entornointeligente.com /

Keylor Navas Gamboa, portero del Paris Saint Germain y de la selección mayor de fútbol, llegó a Catar y agrega que contamos con las condiciones para clasificar al Mundial en el repechaje del 14 de junio ante Nueva Zelanda. Así lo reveló a un medio radiofónico presente a su llegada al aeropuerto.

¿Cómo llega a este partido?

-Muy bien, contento. Tenemos una oportunidad bastante bonita para clasificar al Mundial. Sabemos lo importante que es y la responsabilidad que tenemos. Debemos tomarlo así con responsabilidad pero sobre todo con mucha alegría de que tenemos todo para poder ganar.

¿Es uno de los partidos más trascendentales?

-Creo que todos han sido el más importante porque gracias a todos esos partidos que ganamos donde estuvimos de vida o muerte en la eliminatoria es que podemos estar hoy aquí. Hay que tomarlo con la misma seriedad y responsabilidad que lo hemos hecho anteriormente, con la misma unión de grupo y con el mismo deseo de poder estar en el mundial.

¿La unión de grupo ha sido determinante?

-Sí, el grupo está bastante unido y hemos hecho una selección en la que cada uno sabe muy bien cuál es su rol y eso es muy importante. Al final, lo más importante es que yo sé que todos queremos ser titulares pero en el momento en que un compañero ha entrado 5, 10 o 20 minutos lo ha dado todo. Eso es una gran diferencia, cuando un equipo tiene jugadores que salen y dan lo mejor de sí sin importar el tiempo, sino que viendo el objetivo que tenemos por delante como selección. Eso ayuda muchísimo.

¿Cuánta importancia es esa unión entre experiencia y juventud?

-Nosotros siempre hemos tenido la misma actitud, ganas de ayudar, de estar todos juntos. Al final esto es un bien común no es un bien individual. Los jóvenes han tenido esa humildad de saber que tienen talento, pero que todavía no han ganado nada futbolísticamente y que tienen esas ganas de ir a un mundial. Entonces nos han escuchado y tienen ganas de trabajar y de comerse el mundo. Los veo con mucha ilusión de poder llegar al fútbol extranjero, de llegar a un mundial y de dejar el nombre de Costa Rica lo más alto posible. Eso es lo más bonito y me recuerda cuando yo estaba joven. Ese es el camino correcto. Cuando se toman otros caminos, al final es bastante complicado porque es como ponernos barreras para cumplir nuestros sueños. Si siguen así, ojalá y así sea, van a disfrutar mucho del fútbol.

¿Qué opina de que digan que Costa Rica es solamente Keylor Navas?

-Gracias a Dios he podido ayudar a mi selección. Yo no he hecho ningún gol en la eliminatoria y sin goles no se ganan partidos. Aquí todos somos importantes. Tengo muy buenos recuerdos de mis compañeros sacando el balón de la línea o haciendo un cierre importante de cabeza. También recuerdo al que hace el centro y la asistencia para el gol. Esto es una selección. Hay momentos claves donde hemos podido ayudar al equipo pero eso no quiere decir que sea solo yo. Hay un cuerpo técnico y un montón de gente detrás de nosotros para que podamos llegar al 100% al partido. Sería muy injusto decir que una selección es solo un jugador.

¿Son solo 90 minutos?

-Sí y vamos con todo, con muchas ganas y con tranquilidad. Con ganas de disfrutar. Ojalá que las cosas nos salgan bien y que podamos ganar ese partido.

¿Cómo está su situación con el Paris Saint Germain?

-Todo claro. Estoy tranquilo, enfocado en la selección pero igual en mi club tengo dos años de contrato. Eso habla por sí solo y hay que seguir trabajando como siempre.

¿Pero se habla de ofertas tentadoras?

-De momento no le he pensado. Tuve unos días tranquilos para poder desconectar porque es bueno tener la mente lo más limpia posible. Pude compartir con mi familia y ahora estoy concentrado en la selección. Ya veremos lo que pasa en el futuro. Es difícil. Yo siempre he sido un luchador y me gustan los retos y al final vamos a ver qué es lo que tiene Dios para mi vida. Él es el único que sabe. Yo ya puse todo en manos de Él y no estoy estresado, no estoy preocupado. Ya veremos lo que viene y para dónde cogeremos, dónde estaremos, si en Paris o en cualquier otro lugar. Para mi eso en este momento no es importante. Tengo dos años (de contrato) y mi mente en la selección y continuar en París. No veo otra opción.

¿Se pudo pensar que se iba del PSG por decir que quería jugar?

-Es que en ningún equipo aseguran jugar pero cuando uno es un jugador que compite y sabe que puede estar de titular todos los partidos, es normal que no le guste una situación como la que tuvimos el año anterior. Para uno salir de un club deben pasar demasiadas cosas. No es tan fácil como vender un caballo, tome, lléveselo, móntelo al camión y chao. Hay muchas cosas que son muy importantes, que son determinantes y que uno valora en el futuro para poder estar tranquilo.

¿Cómo viene en lo emocional?

-Muy bien, muy contento y con muchas ganas. Ojalá que podamos ganar este partido y que podamos tener a Costa Rica en otro mundial.

Miércoles 08 Junio, 2022

HORA: 12:00 AM

