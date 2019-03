Entornointeligente.com /

Expertos debatirán en la PUCMM sobre la importancia de la investigación y la internacionalización de las universidades En un contexto global de incertidumbre marcado por un acelerado desarrollo tecnoló-gico, las universidades se han visto obligadas a transformar su manera tradicional de enseñar, poniendo el foco en la internacionalización y la investigación para entregar a la sociedad profesionales que, no solo tengan una sólida formación multidisciplinaria y multicultural, sino también valores que les ayuden a hacer frente a los retos actuales y futuros.

Frente a este panorama, la doctora María de Lourdes Dieck-Assad, vicepresidenta de Asuntos Globales y Hemisféricos de la Universidad de Miami, Florida, quien disertará este sábado en el congreso: “El Docente como Pilar de la Excelencia Académica” que organiza la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) es muy clara: “Tenemos la obligación de educar para la vida y con esto me refiero a que la educación tiene que ser relevante para el mundo que nuestros alumnos van a vivir”, explica.

Según la catedrática, las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe deben ser capaces de concienciar a sus estudiantes de que la educación no termina al finalizar una carrera, sino que continúa a lo largo de la vida, para lo cual deben ofrecer oportunidades que les motiven a regresar a las aulas a actualizarse.

Quien fuera líder en economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en México, subraya que para alcanzar la excelencia académica las universidades precisan de docentes que, además de ser buenos comunicadores, dediquen gran parte de su tiempo a generar conocimiento a través de la investigación.

“Si tenemos docentes que investigan, esperamos que esa investigación sea relevante para nuestra región porque, a veces, las investigaciones se hacen con un enfoque teórico o para otras regiones del mundo desarrollado, o para el mundo en desarrollo asiático, y ¡qué bueno!, pero hay que hacer investigaciones que se apliquen a nuestra región, que sea relevante y, por lo tanto, que tenga un impacto, porque si no, al alumno cómo lo incentivas si no le estás dando algo útil para su trabajo, para generar empresas, para generar oportunidades”, reflexiona.

Crear incentivos para investigar

En ese sentido, el doctor Jorge Talavera Traverso, rector de ESAN Graduate School of Business, de Perú, resalta la importancia de que las universidades dispongan de fondos e incentivos para que sus profesores investiguen, a través de programas doctorales que al término de su formación se traduzca en publicaciones y reconocimiento académico.

Esto necesariamente implica que los profesores tengan una carga académica reducida y dispongan de recursos para estos fines y, es lo que precisamente está haciendo la PUCMM, según explica la decana de su Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Julissa Pichardo.

Conscientes de que la investigación es un parámetro de calidad de las universidades, explica que esa academia ha adoptado una modalidad de contrato de docente-investigación, donde el profesor imparte unas horas de docencia pero su fuerte principal es hacer investigación para publicaciones académicas.

La doctora María de Lourdes Dieck-Assad explica que dada la limitación de recursos para investigar en la región, la internacionalización juega un rol muy importante, ya que implica la colaboración entre profesores de distintos países.

“Si yo pongo a un profesor mío en una universidad de América Latina con un profesor de una universidad de Estados Unidos, o una europea donde hay un esfuerzo de investigación mucho mayor, si yo los junto, a que colaboren esto le está dando a ambos una gran oportunidad. Al de Estados Unidos, tener la oportunidad de hacer investigación relevante para América latina y el de América Latina, que tenemos menos recursos, tiene a su disposición recursos adicionales”.

Añade que la internacionalización también es necesaria para un estudiantado que con el uso de las tecnologías ya no conoce de fronteras.

“No sólo con programas de intercambio internacional, sino también creando experiencias dentro del campus que sean internacionales, integrando al currículo módulos que no solo hablen de las finanzas de República Dominicana o de América Latina, sino también de las finanzas internacionales, cómo son los mercados, y cuáles son las características de otros mercados, cómo entrar en otros mercados, el valor del riesgo, por ejemplo. Poner módulos, casos de estudio que analicen el entorno internacional para que el alumno se dé cuenta por qué una crisis en Estados Unidos o en Europa me va a pegar a mí en mi país, entonces ellos tienen que pensar fuera”, plantea.

Hacer de la tecnología un aliado

En este aspecto, la experta considera a la tecnología como una aliada que no sólo acorta la distancia entre los investigadores y los propios estudiantes, sino que también reduce costos y puede contribuir grandemente en el proceso enseñanza –aprendizaje.

“Esta herramienta no es un fin en sí mismo sino que puede ayudar a los alumnos a conectarse con el mundo. Alumnos con alumnos, a hacer equipos de trabajo. Creo que hoy en día como tenemos alumnos tan cercanos a la tecnología, a los teléfonos, a las labtops, a las tabletas, si nosotros le damos una actividad donde van a usar lo que están usando tantas horas del día los vamos a incentivar, vamos a lograr que la tecnología se convierta en un aliado nuestro”.

Para Dieck-Assad se trata de una herramienta para la búsqueda de información instantánea en el aula. “Así podemos comparar, hacer la clase interactiva y debatir por qué será que República Dominicana es uno de los países que más ha crecido en los últimos años de América Latina, en cambio otros países como Brasil, Argentina les ha ido tan mal”.

Relata que en su experiencia docente en Monterrey hacía uso de la tecnología mediante videoconferencias con profesores de universidades de otros países y se formaban grupos de trabajo cruzados entre estudiantes, lo que facilitaba una interacción que enriquecía las clases a un costo mínimo.

Dice que aunque muchos profesores consideran que los dispositivos tecnológicos son un distractor y proponen su prohibición en el aula, es importante diseñar dinámicas que permitan su incorporación en el aprendizaje. “Tenemos que adaptarnos. Es un reto de las universidades de todo el mundo ya que el mundo de los alumnos que vamos a estar graduando va a ser otro”.

PUCMM: en la ruta de la excelencia

La directora de la Escuela de Negocios del Campus Santo Tomás de Aquino, Rosa Ruiz Alcántara, explicó que en su carrera hacia la excelencia la academia está enfocada en tres pilares: la internacionalización, acreditación e investigación.

“No podemos formar un profesional del área de negocios o de las ciencias sociales solo para el contexto local, eso sería un suicidio académico. Quien diga que está formando profesionales para lo local se quedaría corto frente al desafío global. También es importante acreditarnos, porque ya no vale la pena saber que somos buenos y que otros lo digan, eso tiene que pasar por una instancia superior, por socios, aliados estratégicos, que cooperemos y que nos señalemos formas de avanzar, y por último investigar”.

Aunque reconoce que no es fácil cambiar el esquema educativo tradicional que implica la transmisión vertical de contenidos con exámenes y dictados, están enfocados en construir el conocimiento a partir de casos de estudio y otras metodologías. “Es mas difícil para el profesor como para el alumno, y a eso súmale un contexto local donde nos dicen no cuestiones, no preguntes, no investigues. ¡Asúmelo!, te lo estamos diciendo, es así…romper con todo eso es el compromiso de la PUCMM. No va a ser fácil pero yo creo que saber lo que nos espera es la mejor ilusión de continuar”, afirma.

El docente como pilar en la excelencia académica

El congreso “El Docente como Pilar de la Excelencia Académica” es un espacio para complementar el aprendizaje disciplinar y pedagógico de los profesores universitarios del área de gestión que busca sensibilizar al profesor acerca de su valor en el proceso de enseñanza- aprendizaje en su área de conocimiento y hacerlo partícipe de las tendencias en el dinámico ecosistema universitario y su entorno. Esta actividad se enmarca en el Plan Estratégico de Desarrollo Integral 2016-2021 de la PUCMM y contará con las ponencias del doctor Luis Gómez Mejía, destacado investigador dominicano, director del Programa de Negocios Interamericanos de la Universidad de Arizona y Leonelda Castillo, experta en transformación personal, pedagogía y las conversaciones desde el corazón.

