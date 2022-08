Entornointeligente.com /

HBO Max confirmó la segunda temporada de la serie «House of the Dragon», precuela de la popular «Game of Thrones». Datos de la compañía revelan que a menos de una semana de su debut, la serie atrajo a casi 10 millones de espectadores solo en Estados Unidos, la mayor audiencia para cualquier nueva serie en la historia de HBO. Al igual que CNN, HBO es parte de Warner Bros. Discovery.

