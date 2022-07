Ten Hag reveló una cláusula en el contrato de Cristiano Ronaldo con el United

Entornointeligente.com /

«A Cristiano Ronaldo le resta un año de contrato, más otro opcional, en el compromiso que tiene firmado con el Manchester United», explicó el técnico holandés en una entrevista concedida a los medios británicos desplazados a Melbourne, donde ha empezado la pretemporada de los «Diablos Rojos».

El futbolista portugués, que llegó en el verano de 2021 a Mánchester, no se incorporó a la pretemporada del United con el resto de sus compañeros, debido a razones familiares y se especula con una posible salida, debido a que el conjunto inglés no disputará la Champions League la próxima temporada.

Ten Hag dijo no estar preocupado por la ausencia de Cristiano, dijo que se está entrenando en solitario y que es un gran profesional. «Estará en forma, no tengo ninguna duda», añadió el holandés, que no pudo confirmar si el portugués volverá a los entrenamientos la próxima semana, ya en la ciudad deportiva de Carrington. «No te puedo decir, no lo sé», dijo Ten Hag.

