Temístocles Díaz solicita la reducción de gastos en la gestión pública 

Entornointeligente.com /

Durante su toma de posesión el nuevo presidente de Apede brindó algunas recomendaciones al Gobierno Nacional

Este martes 9 de agostos durante el acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) para el periodo 2022-2023, su nuevo presidente, Temístocles Rosas hizo un llamado a las autoridades para implementar verdaderas medidas de austeridad y una reactivación económica que genere empleos.

«Son muchos los retos que hay en los próximos meses en el plano nacional los cuales se deben atender con prontitud… durante este año de gestión pretendemos impulsar propuestas que vayan en beneficio de todos… para ello las comisiones de trabajo abordarán temas de gran relevancia e incidencia», indicó Rosas.

Agregó que nuestros recursos no son infinitos y por esta razón se requiere que exista el convencimiento hacia el ahorro en la gestión pública.

Por su parte, la presidenta saliente de Apede, Elisa Suárez, manifestó que termina su doble gestión en el gremio dejando una asociación fortalecida. Además hizo un llamado al no cierres de calles y nuevas pérdidas de clases.

«No hay educación más costosa que la que no se tiene. No más cierres de vías, paros y huelgas. No se negocia bajo amenazas», sentenció.

Nueva Junta Directiva La junta directiva que acompañará a Temístocles Rosas en el periodo 2022-2023 está conformada por: Jacqueline Bern, Lourdes Fong, Juan Carlos Arosemena, Walter Luchsinger, Kathia Bedoya, Adriana Angarita, Sofía Millán, Evaristo Sánchez, Alberto López Tom, Alberto Guerra Pombar.



LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com