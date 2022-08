Temporada 2023 del MotoGP iniciará con el Gran Premio de Portugal

Entornointeligente.com /

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) informó que la temporada 2023 de MotoGP iniciará con el Gran Premio de Portugal, en el «Autódromo Internacional do Algarve», entre el 24 y el 26 marzo del próximo año.

En este sentido, la FIM detalló que esta será la primera campaña del Campeonato Mundial de Motociclismo que iniciará en Europa desde el 2006.

Además, será la primera vez que Portugal reciba la primera carrera del año. Está previsto que durante las semanas previas s la competencia se realizarán los «test» de pretemporada.

No obstante, el organismo precisó que el calendario oficial de la competencia se anunciará en los próximos días.

Cabe recordar que desde 2007, el primer premio del año se celebra en Catar, sin embargo, las obras en el circuito de Losail a principios de 2023, obligaron al cambio.

