Temperaturas chegam aos 40 graus durante fim-de-semana

Entornointeligente.com /

O tempo quente veio para ficar e este fim-de-semana não vai fugir à regra: em Portugal Continental as temperaturas aproximam-se dos 40°C​ em vários distritos, com Castelo Branco a ultrapassar esta marca até segunda-feira. A Norte, Braga será o distrito mais quente, chegando aos 40 graus este domingo.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Portugal Continental vai apresentar tempo quente com céu geralmente limpo este sábado. No domingo, a tendência será igual, registando-se uma ligeira subida de temperatura .

No Porto, a temperatura máxima rondará os 32°C​, com a mínima a descer para os 19°C​ no domingo. Já em Lisboa, as temperaturas variam entre os 37 °C​ e os 20°C​.

Além de Castelo Branco, também Braga, Évora, Sines, Beja atingem os 40°C​ no fim-de-semana.

O IPMA colocou sob alerta laranja cinco distritos devido ao tempo quente: Guarda, Bragança, Vila Real, Castelo Branco e Braga. À excepção de Faro, todos os outros distritos foram colocados em alerta amarelo.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com