«Temo por mi vida»: Las notas que una mujer secuestrada por su ex tiró por la ventana y que permitieron rescatarla

Entornointeligente.com /

Por: El País

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Hacia las seis de la mañana del pasado 25 de julio (festivo oficial en Galicia que conmemora a su patrón Santiago Apóstol), una vecina se dirigía al trabajo siguiendo su caminata rutinaria. Cruzaba la calle de Ramiranes, en pleno casco urbano, cuando vio dos papeles sobrevolando la fachada de un edificio. Se paró para recogerlos y al levantar la cabeza vio a una chica moviendo los brazos insistentemente desde la ventana de uno de los primeros pisos, pero la mujer, escéptica, reanudó la marcha.

Cuando llegó al trabajo desplegó los dos papeles que estaban doblados y leyó: «Me llamo (…) llevo secuestrada desde el martes por mi expareja en este edificio, en el piso propiedad de (…). Temo por mi vida, no sé cómo salir de aquí. Ayúdeme, llame a la Guardia Civil. Que sean cuidadosos, si ve policías me mata. No es broma. Gracias.»

Puedes leer la nota completa en El País

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com