Temo por la vida de Assange si es extraditado a EU, dice abogado

Carlos Póveda , abogado ecuatoriano de Julian Assange , dijo este jueves temer por la vida del activista si es extraditado a EU tras la orden de captura y extradición presentada contra él en Londres y la terminación de su condición de asilado.

En unas declaraciones que hizo hoy en la Asamblea Nacional , donde comparecía el ministro de Exteriores, José Valencia , para dar explicaciones sobre el caso Assange , Poveda señaló que ha pedido la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado ecuatoriano.

” Estamos preocupados inmensamente por las decisiones del Gobierno ecuatoriano “, dijo Poveda , que forma parte del equipo internacional de abogados, que encabeza el español Baltasar Garzón .

Ecuador suspendió este jueves al activista australiano el asilo que le había concedido en 2012 por violación del protocolo de convivencia en la embajada que le entregó en agosto pasado y asimismo la nacionalidad ecuatoriana que tenía desde diciembre de 2017.

Carlos Póveda (c), abogado ecuatoriano de Julian Assange, ofrece declaraciones ante la prensa a su llegada a la Asamblea Nacional este jueves, en Quito (Ecuador). Foto: EFE ” Nosotros ya habíamos advertido con anterioridad, por eso presentamos el sábado la acción de protección de Julián Assange “, señaló el abogado al referirse a una demanda contra Ecuador que presentó ante la CIDH para que esta impidiera cualquier decisión en ese sentido.

” En este momento la Comisión Interamericana está analizando la reapertura (del caso) frente a un evento consumado que es la salida de Assange de la Embajada ecuatoriana en Londres “, se lamentó.

El equipo de Assange también había exigido el pasado fin de semana que Ecuador “confirmara” o “negara” si estaba ” en revisión el procedimiento del asilo “, aunque no obtuvieron respuesta a su requerimiento.

