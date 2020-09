Temitas al vuelo

Entornointeligente.com /

Lo de temitas es un eufemismo. Veamos. Reyes Magos. Se acuerdan de aquellos versos tan lindos de Héctor Gagliardi: “Si vos no te portás bien, / le digo a Los Reyes Magos / que no te traigan el regalo, / ¡y te quedás sin el tren! / Es que mi vieja, también, / un poco se aprovechaba / porque esa noche llegaban / ¡Los tres Reyes de Belén!”.

Me lo refrescó Adeom que deja sin regalo de reyes a los hijos de los funcionarios afiliados que no hagan huelga. Así nomás. ¿No es eso una forma de presión indebida, que atenta contra el derecho al trabajo? La huelga es el derecho del trabajador a bajar los brazos y cada uno es dueño de hacerlo o no. Pero es para el que trabaja. Los desocupados, los jubilados no hacen ni pueden hacer huelga. ¿Se puede presionar así? ¿La fiscalía tan activa en algunos casos -aunque en algunos específicos como ocupaciones va más lenta- ha considerado esa situación? Pero además es discriminatorio, no incluye de antemano a los funcionarios no afiliados. Y se dirá que es potestad del sindicato y en principio sí, pero los regalos de una forma u otra lo costea la intendencia. Las entradas a los juegos en el Parque Rodó por ejemplo. ¿Por qué la intendencia es cómplice de ese tipo de discriminación? ¿Y por qué le concede esa especie de patente de corso a Adeom? Temita a considerar, ¿no?

Los médicos cubanos. Ya hace un año se destapó en Brasil el caso de los médicos cubanos, que era una vía a través de la cual los gobiernos progresistas subsidiaban a la dictadura cubana y le rendían pleitesía a los Castro y estos los bendecían y les daban la credencial de “izquierdistas”. Y ahora se destapó aquí. El Uruguay le pasaba a Cuba 4.500 dólares por cada médico, de los cuales solo mil iban a manos del profesional. Tres mil quinientos eran para subsidiar al régimen. Sería bueno que los muchachos del Pit-Cnt nos ubicaran sobre cómo se calcula la plusvalía en estos casos, o si hay o no plusvalía o si se trata de un mero afane y una vil explotación. Además de los 4.500 dólares el gobierno les daba casa, alimentación y cobertura médica. Pregunto ¿no hay médicos o practicantes en el país que estén dispuestos a trabajar por ese salario y esos beneficios extras?

Toma. Es imposible obviarlo. Les recomiendo la última columna de Martín Aguirre en este diario y la de Andrés Danza en Búsqueda. El exsecretario dijo que confía en la justicia. Bueno sería que no. Y si le tocara el fiscal que actuó en el caso Manini, en el que él y el presidente Vázquez eran los principales responsables, miel sobre hojuelas. Yo me pregunto cómo este hombre no ha renunciado aún como Fiscal. En cualquier otro país los funcionarios involucrados en cosas no muy claras renuncian. No esperan a que los echen.

Cómo votan. Yo no me explico cómo vota la gente, se allanó socarrón, -en Todas las Voces de Canal 4- el Dr. José Bayardi refiriéndose a un candidato blanco que era “favorito”. Pobre Bayardi lo tienen como perro en cancha de bochas. No le va muy bien pero pelea. Le vienen pelotas de todos lados. Ha tenido que recurrir al “manual” -el que usa Maduro por ejemplo o los Kirchner- y habla de conspiraciones, operaciones raras, documentos “plantados” y pierde credibilidad. Pero yo, y viendo estos temitas resumidos en esta columna y otros que han surgido y surgen, coincido con Bayardi: Yo tampoco me explico cómo vota la gente.

