A ministra da Saúde admitiu esta quinta-feira que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) acusa cansaço , mas garantiu que ainda não desistiu das medidas de reforma do sector da saúde já apresentadas pelo Governo. Marta Temido falava em audição no Parlamento por requerimento do Chega, da IL e do PCP .

