Temen caída de muro en callejón Miranda

Residentes de la calle principal de La Estrella denuncian el mal estado del muro de «protección» del callejón Miranda, mismo que conecta con la parte baja de la comunidad.

Justino Escalante, vecino de la zona, declaró que desde hace más de seis años la estructura comenzó a declinarse, producto de la falta de mantenimiento y las fuertes lluvias.

«Comenzó a debilitarse desde el piso, los cimientos por decir de alguna manera y ahora parece que le va a caer encima a alguien que baje esas escaleras. Es por eso que muchos han dejado de pasar por allí, pero para otros sigue siendo un buen atajo», mencionó.

Señaló que desde el momento en que notaron la problemática, hicieron los llamados pertinentes para la reparación, no obstante, no han obtenido apoyo alguno y no cuentan con los recursos para hacer un trabajo por autogestión.

«Con las últimas tormentas, tanto las del año pasado que también fueron muy fuertes y las de ahora, no le debe de faltar mucho para caer, pero no nos gustaría ni que hubiese un accidente ni perder ese caminito», expresó. /AGC/at

