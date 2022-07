Entornointeligente.com /

Tem quase um quarto de século a nova esquadra móvel que a PSP apresentou esta quinta-feira no Terreiro do Paço, em Lisboa. Com matrícula de 1998, o veículo passaria facilmente por uma carrinha de distribuição de pão, não fossem as listas azuis e brancas com o símbolo da Polícia de Segurança Pública (PSP).

LINK ORIGINAL: Publico

